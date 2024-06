Chi è Micol Fontana, stilista e fondatrice dell’atelier Sorelle Fontana/ La tragica morte dell’unica figlia

Se il made in Italy ha ottenuto un impulso unico nel suo genere, capace di avere una risonanza per decenni fino ad oggi, grandi meriti sono da attribuire alla compianta Micol Fontana. Insieme alle sorelle Zoe e Giovanna ha gettato le basi dell’atelier Sorelle Fontana; fiore all’occhiello della moda italiana e che ancora oggi rappresenta una costante fonte d’ispirazione per chi si affaccia a questo mondo ma anche per i brand già affermati.

Concentriamoci ora sulla figura di Micol Fontana; stilista ma anche imprenditrice, al successo dell’atelier Sorelle Fontana ha contribuito in maniera poderosa, sicuramente anche grazie al supporto costante e all’estro delle sorelle Zoe e Giovanna. La sua storia nel mondo della moda inizia da giovanissima quando lavorando presso la sartoria di famiglia si mette in mostra con il suo talento fino a firmare le sue prime creazioni destinate a boutique prestigiose. E’ dunque la creatività di Micol Fontana a dare la spinta primordiale all’atelier Sorelle Fontana che per decenni rappresenterà una garanzia della moda made in italy.

Micol Fontana, la tragica morte prematura di sua figlia Maria Paola

Ma cosa sappiamo della vita privata di Micol Fontana? La stilista è venuta a mancare nel 2015 all’età di 98 anni: un secolo di vita quasi interamente dedicato alla moda ma che in buona parte non ha dimenticato di mettere al centro anche l’importanza dell’amore e della famiglia. L’imprenditrice italiana è infatti arrivata due volte al grande passo del matrimonio. La prima unione nuziale – come riporta il portale Iccivitella – risale al 1939 con il conte Emilio Schuberth. Il sodalizio tra i due durò 10 anni e passò diverso tempo prima che Micol Fontana riaprisse nuovamente il suo cuore all’amore.

Dal primo matrimonio Micol Fontana diede alla luce anche la sua prima e unica figlia, la piccola Maria Paola. Purtroppo, la sua storia è legata forse al momento più brutale della vita della stilista. La figlia di Micol Fontana è morta negli anni quaranta in circostanze davvero tragiche; dopo un periodo trascorso in Calabria – come riporta Wikipedia – alla piccola venne diagnosticato il tifo, contratto dopo aver bevuto dell’acqua non potabile. Purtroppo, poco dopo la figlia di Micol Fontana perse la vita e la stilista pensò di lasciare definitivamente il suo lavoro e ogni genere di ambizione, affranta dal dolore. Fortunatamente la carriera proseguì, così come tornò l’amore: il secondo marito di Micol Fontana è stato Giorgio Giorgi; insieme hanno costruito un amore solido, longevo che ha avuto fortunate ripercussioni anche dal punto di vista professionale. Il matrimonio risale al 1951 – riporta il portale Iccivitella – e da allora, fianco a fianco, hanno portato in alto il nome della moda made in Italy senza mai dimenticare l’amore reciproco.











