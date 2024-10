Millie e Michele sempre più lontani a Temptation Island 2024 settembre

Lei esuberante, estroversa e con tanta voglia di divertirsi e lui geloso e poco tollerante nei confronti di alcuni atteggiamenti della fidanzata. Tutto questo sono Millie e Michele che hanno scelto di partecipare a Temptation island 2024 settembre per la mancanza di fiducia di Michele nei confronti della fidanzata. Millie, più volte, ha spiegato di essere una ragazza rispettosa e di non fare nulla di male quando si diverte con gli amici. Michele, invece, è convinto che alcuni atteggiamenti di Millie non siano conformi ad una ragazza fidanzata e, nel villaggio, si è lamentato più volte del modo in cui Millie si rapporta con i ragazzi.

Nella puntata di Temptation Island 2024 settembre in onda questa sera, Millie e Michele affronteranno un nuovo capitolo del loro viaggio nei sentimenti e, dalle anticipazioni, potrebbero esserci dei risvolti inaspettati per la loro storia d’amore.

Millie e Michele: la crisi è sempre più reale a Temptation Island 2024 settembre

La gelosia e la mancanza di fiducia sono due nemici potenti per tutte le relazioni e quella di Millie e Michele ne è la prova. Arrivati nel villaggio di Temptation Island 2024 con tante cose da risolvere, la permanenza nel villaggio sta ingigantendo quelli che erano i problemi della coppia. Millie, all’interno del villaggio delle fidanzate, si sta godendo totalmente l’avventura non rinunciando ad un ballo, ad un gioco o ad un bagno in mare con un tentatore.

Atteggiamento che, più volte, ha deluso Michele che, lasciandosi andare ad uno sfogo con gli altri fidanzati, ha più volte spiegato che si sarebbe aspettato un atteggiamento più maturo da parte della fidanzata. I colpi di scena tra i due, però, potrebbero non essere ancora finiti.

Millie chiede il falò al fidanzato Michele?

A chiedere il falò di confronto immediato nel corso della nuova puntata di Temptation Island 2024 settembre potrebbe essere Millie che, furiosa per alcune dichiarazioni del fidanzato, potrebbe prendere una decisione clamorosa. Nella scorsa puntata, infatti, Michele ha parlato così della fidanzata: “Le piace molto apparire, mi danno fastidio le manie di protagonismo. Le avevo chiesto di avere una famiglia, ma lei non era pronta. Litighiamo tre volte a settimana“.

Parole che hanno toccato Millie che, delusa e amareggiata, ha sbottato: “A me non m’interessa più nulla. Non mi ama? Allora che se ne stia da solo!“. Cosa accadrà nel corso della nuova puntata? Millie deciderà di mettere fine all’avventura o deciderà di godersi gli ultimi giorni di permanenza nel villaggio?