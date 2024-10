Millie Moi, chi è la fidanzata di Michele a Temptation Island 2024: flirt in corso con Alex?

Sta andando in onda una nuova puntata di Temptation Island 2024 e tra i protagonisti c’è sicuramente Millie Moi, fidanzata di Michele. La giovane è una lashmaker e hostess. Ha 24 anni, è originaria di Rimini ed è stata lei a scrivere al programma per dimostrare al fidanzato di essere una persona matura e di meritarsi la sua fiducia. Sin dall’ingresso nel villaggio di fidanzati, però, la giovane ha dimostrato tutta la sua simpatia ed esuberanza.

Millie Moi a Temptation Island 2024 non risparmia commenti ed elogia ai single e soprattutto ha messo gli occhi addosso al tentatore Alex Sartinara. Tra i due non mancano sguardi complici e atteggiamenti complici tanto che sul web e non solo sembra proprio che ci sia un flirt in corso tra Millie Moi ed il single Alex. La fidanzata di Michele, inoltre, dopo aver fatto “un’esterna” con il giovane ha anche confessato di essere tratta da lui e che gli piace. Nascerà qualcosa tra la fidanzata e il single? Quel che è certo è che Michele vedendo le immagini della sua ragazza ha avuto un reazione piena di rabbia.

Temptation Island 2024, Millie Moi si sfoga duramente contro il fidanzato Michele

Durante l’ultima puntata andata in onda, Millie Moi a Temptation Island 2024 si è sfogata duramente contro il suo fidanzato Michele per alcune sue frasi: “Ah è così? Io non faccio più nulla. Non ci posso credere, io non do più in caz*o, non dico più ‘Ti Amo’. Io sono insicura, gelosa che provoca i ragazzi? Io ad Ibiza sono andata con le mie amiche e ci siamo messi le X sui capezzoli. E lui è rimasto traumatizzato da questa cosa.” Mentre invece sulla vicinanza di Michele alla single Michelle ha concluso: “Allora uscisse con questa ragazza che lo vedo convinto.”