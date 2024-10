Dagli studi televisivi ai set cinematografici, forse poco per riassumere la sua carriera ma sicuramente i punti cardinali della sua storia artistica. Ecco chi è Nadia Bengala, ex modella e volto televisivo che negli anni è riuscita anche a conquistare discreto spazio come attrice. Da diversi anni ha però lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad una quotidianità diversa; approfondiamo però i tratti salienti della carriera di Nadia Bengala, dagli esordi agli ultimi impegni.

Il trampolino di lancio di Nadia Bengala è forse stato Miss Italia; negli anni ottanta conquista la fascia al concorso di bellezza e parte così una carriera densa di impegni televisivi. Da Ok il prezo è giusto in qualità di valletta a il vero e proprio esordio nel 1985 nel programma Zodiaco condotto da Gerry Scotti e Claudio Cecchetto. Come anticipato, non è mancato un discreto spazio sul set, sia per progetti dedicati al piccolo schermo che per il cinema.

Nadia Bengala, dalle violenze subite alla condanna sua figlia Diana

Tra gli impegni sul set di Nadia Bengala ricordiamo in particolare il film Gli Inaffidabili, pellicola del 1997 con protagonista un altro volto iconico del cinema italiano: Jerry Calà. Come anticipato, negli ultimi anni l’ex modella ha ridotto al minimo i suoi impegni nel mondo dello spettacolo ed è stata lei stessa nel corso del tempo a raccontare le ragioni del suo allontanamento. “Gli uomini mi hanno sempre bloccato; tutti dei gran gelosi, possessivi e basta”, parlava così Nadia Bengala intervistata dal settimanale Oggi raccontando dunque come siano stati gli amori sbagliati ad allontanarla dalla notorietà.

“Ogni volta che mi proponevano un lavoro partiva il sabotaggio; gelosia morbosa e talvolta anche violenza, solo io so le botte… Mi difendevo, un po’ le davo, ma quelle che prendevo erano tante”. Fortunatamente Nadia Bengala è tornata presto a sorridere in amore grazie al compagno Alessandro Stocchi, noto imprenditore con il quale vive una liaison dal 2007. Dalla relazione precedente con Otto Schiavani ha invece avuto la sua unica figlia, Diana, di recente balzata al novero della cronaca per una condanna a 10 mesi di reclusione. “E’ una ragazza sensibile e intelligente” – spiegava Nadia Bengala al Corriere della Sera – “La droga però la sta cambiando, sta scivolando verso il baratro”.