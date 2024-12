Il tempo ha restituito a lui ed Angela Brambati – e sicuramente alla buona memoria del compianto Franco Gatti – il meritato successo che meritano anche per il futuro. Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri sta vivendo con la collega una seconda giovinezza artistica e sarà certamente orgoglioso ancor di più di quanto costruito in oltre 50 anni di carriera. Una gioia sicuramente condivisa anche in casa, con gli affetti più sinceri, con al fianco sua moglie Nadia Cocconcelli che lo accompagna praticamente da un’intera vita e con la quale ha costruito una splendida famiglia scandita dalla nascita di ben due figli: Daniele ed Elena.

Ma chi è Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu? La discrezione è la caratteristica dominante, un bisogno di privacy che caratterizza anche il cantante che in rarissime occasione ha accennato alla bellezza del suo matrimonio che dura da oltre quarant’anni. Una scelta forse encomiabile in un’epoca dove si vive l’ostentazione di ogni cosa, soprattutto di quei sentimenti che talvolta dovrebbero appunto riguardare non le vetrine mediatiche bensì la quotidianità personale.

Angelo Sotgiu e la moglie Nadia Cocconcelli: dal primo incontro alla nascita dei figli Daniele ed Elena

Qualcosa però siamo in grado di raccontare in relazione alla splendida storia d’amore tra Angelo Sotgiu e sua moglie Nadia Cocconcelli. Lei, non è totalmente ignota al mondo dello spettacolo; pare infatti che in qualità di ballerina proprio poco prima di conoscere il cantante avesse iniziato una carriera nel contesto televisivo. La ‘volta buona’ della coppia coincide con un nome e un programma: Pippo Baudo e il ‘Teatro Music Hall’. Queste le componenti che avrebbero propiziato il primo incontro tra Angelo Sotgiu e sua moglie Nadia Cocconcelli: un incrocio di vite che da allora è diventato un intreccio indissolubile scandito dall’amore reciproco e quello per i figli Daniele ed Elena.