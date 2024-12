Il successo è tornato prorompente, in maniera più che meritata; i Ricchi e Poveri sono tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana e ogni volta che li vediamo cantare si può ben leggere la gioia negli occhi di Angela Brambati e Angelo Sotgiu, componenti del duo iconico. La cantante colpisce per il suo brio, per la capacità di parlare con la musica e con l’interpretazione anche alle generazioni più giovani, meno vicine dal punto di vista anagrafico. Pilastro del gruppo, Angela Brambati ha in passato attirato l’attenzione degli appassionati non solo per meriti artistici ma anche per questioni che riguardano la sua vita privata e sentimentale. In particolare, particolarmente chiacchierata nel tempo è la rottura con il suo ex marito Marcello Brocherel risalente ormai a diversi anni fa. Parliamo precisamente dei primissimi anni ottanta, una vicenda che spesso proprio la cantante ha arricchito con retroscena e aneddoti e che inevitabilmente si intreccia con la stessa storia dei Ricchi e Poveri dato che la rottura con l’ex marito Marcello Brocherel pare si intrecci con l’addio di Marina Occhiena.

Perchè Angela Brambati – cantante dei Ricchi e Poveri – e l’ex marito Marcello Brocherel si sono lasciati? Un interrogativo di cronaca rosa che negli anni ha spesso alimentato la curiosità degli amanti del gossip e dei retroscena a tema sentimentale. Stando ai racconti fatti nel tempo, anche dalla cantante, la rottura sarebbe giunta per questioni di infedeltà. “Li ho pescati nel mio letto”, ha raccontato in passato la cantante riferendosi appunto al suo ex marito e alla sua ex collega, Marina Occhiena. Anche lei per anni pilastro dei Ricchi e Poveri ma che nel 1981 lasciò appunto il gruppo, si dice, proprio per le tensioni con Angela Brambati dopo il presunto tradimento.

Al settimanale Oggi – come riporta Metropolitan Magazine, – Angela Brambati raccontava: “Io di indole sono buona, posso perdonare anche due, tre, cinque volte; però non di più. Poi potevano fare le cose pulite, da furbi e senza farse accorgere: io non tollero le cose sporche”. Questo il racconto della cantante a proposito del tradimento del suo ex marito Marcello Brocherel che sancì per l’appunto la rottura definitiva.