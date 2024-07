I Ricchi e poveri, Angelo Sotgiu e Angela Brambati fidanzati?/ “Era giusto che la nostra storia finisse”

I Ricchi e poveri ricordano la loro storia finita male

Tanti anni fa, circa 60, Angelo Sotgiu e Angela Brambati avevano dato il via alla loro carriera, alla quale dovevano far combaciare anche la vita sentimentale visto che i due hanno vissuto una breve storia, poi esaurita come giusto che fosse, hanno raccontato I Ricchi e poveri nel corso di una intervista concessa al quotidiano La Repubblica: “Tra noi c’è talmente tanto affiatamento che ci troviamo benissimo, anche se ogni tanto Angela l’ammazzerei, detto così per gioco, io e Angela abbiamo iniziato 60 anni fa da fidanzatini, poi è finito tutto ed era giusto che finisse, tanti anni dopo ci ritroviamo ancora insieme a essere complici”.

I Ricchi e poveri hanno preso con saggezza la decisione di interrompere la loro storia, consapevoli che quella fosse la scelta migliore per il bene di entrambi: “La vita può prendere anche altre strade, non è detto che tu debba finire ciò che hai cominciato. Infatti, come dice questa canzone, io ti aspetto ma non tutta la vita” hanno detto in coro Angela Brambati e Angelo Sotgiu che stanno ora vivendo una seconda giovinezza dal punto di vista professionale grazie alla Generazione Z.

Angelo Sotgiu e Angela Brambati: “Stiamo vivendo una rinascita”

Il momento è particolarmente felice per la coppia de I Ricchi e poveri, che dopo la scomparsa di Franco Gatti hanno deciso di andare avanti, mantenendo la promessa fatta al compianto collega e amico di una vita, morto il 18 ottobre del 2022 e al quale Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno dedicato il ritorno in gara al Festival di Sanremo con il brano Ma non tutta la vita. Ora la coppia di artisti si prepara a lavorare a un nuovo album, anche se si sono detti consapevoli che non abbia più la valenza di una volta.

Intervistati da La Repubblica, I Ricchi e Poveri hanno confidato di essere in giro per il mondo già da diversi anni, in cerca di emozioni, ma grazie a questa esperienza sono anche riusciti a rinsaldare il loro legame: “Andiamo d’accordo proprio perché siamo due fratelloni, due amici che si confidano”

