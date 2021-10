Chi è Nego Do Borel?/ Dalle accuse di molestie su Dayane Mello alla scomparsa

Da settimane continua a far discutere dal Brasile quanto accaduto a Dayane Mello all’interno del reality La Fazenda. Si parla di molestie e vero e proprio stupro ai danni della concorrente, che in quel momento non era nelle capacità di comprendere cosa le stesse accadendo. Accusato di questo è Nego Do Borel, altro concorrente de La Fazenda che, in seguito alle accuse, è stato poi squalificato. Ma chi è Nego Do Borel?

In Italia è sconosciuto, in Brasile è invece un noto cantante, figlio unico nato da Roseli Vianna e Nelcir Gomes. Il suo esordio risale al 2012, quando ga pubblicato il suo primo singolo dal titolo Os Caras do Momento, canzone che gli ha poi regalato un grande successo. Il rapper ha anche collaborato con la cantante Anitta per il singolo Bang.

Nego Do Borel scomparso dopo la squalifica da La Fazenda?

Di recente è però finito sulla bocca di tutti per le accuse di molestie nei riguardi di Dayane Mello a La Fazenda. Dopo la squalifica, Nego Do Borel ha negato sui social tutte le accuse, spiegando che in realtà non è accaduto ciò che si pensa: “quando lei mi dice di no, vado a dormire, non faccio nient’altro, non facciamo nient’altro”, ha scritto. Oggi però di Nego si parla anche per l’annuncio fatto da sua madre Roseli Viana che avrebbe denunciato la scomparsa di suo figlio. “Tra poco, saranno 24 ore e non si è fatto vedere. Il telefono sta squillando. – ha scritto la donna in un post su Instagram – Chiedo il vostro aiuto per pregare per lui indipendentemente dalle vostre convinzioni individuali, per favore”, ha concluso. Grande preoccupazione, dunque, per lui in queste ore.

