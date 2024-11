Dayane Mello, il ricordo del fratello Lucas e il commovente retroscena su un sogno

Al Grande Fratello 2024 è tutto pronto per la bellissima sorpresa riservata ad Helena Prestes: dopo alcuni giorni di crisi, la concorrente riabbraccia l’amica di sempre Dayane Mello, ospite di puntata. Alfonso Signorini si collega direttamente con l’ex gieffina, che partecipò al reality nel 2020/21, e proprio con il conduttore ricorda la sua esperienza nel programma: “Sono entrata che ero una ragazza alla ricerca di un qualcosa, sono uscita e ho fatto un lavoro enorme su me stessa. Solitudine, tristezza, dolore, ci sono voluti quasi 4 anni per uscirne. Oggi sono in questa Casa per dare tanta forza ad Helena e abbracciarla“.

Dayane, a seguire, racconta un commovente retroscena legato alla morte del fratello Lucas, avvenuta proprio mentre lei era concorrente del reality nel 2021. E spiazza Alfonso Signorini rivelando di un sogno molto particolare che lo coinvolge: “Ricordi quando Lucas è morto, tu sei entrato e ci siamo guardati allo specchio? Il giorno che è entrata Helena ti ho sognato, e ci siamo abbracciati tutta la notte. Ti abbracciavo tanto forte e quella notte ho ricevuto tanto amore da te“. Il conduttore, sottolineando la coincidenza, ammette commosso: “È tutto connesso nella vita“.

Dayane Mello riabbraccia Helena Prestes: sorpresa al Grande Fratello 2024

Per Dayane Mello le emozioni di serata non finiscono qui perché, dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello 2024, arriva la grande sorpresa. Helena Prestes, rimasta da sola in salone e ‘freezata’ dalla produzione, scoppia in lacrime non appena vede la sua amica avvicinarsi a lei e rivolgerle queste parole: “Amica mia, sorella mia, ho tante cose da dirti: sono tanto fiera di te. Sei cresciuta tantissimo, sei cambiata. Ti ricordi quanto abbiamo passato insieme? Quante cose belle abbiamo vissuto insieme? Il supporto che mi hai dato quando 4 anni fa sono entrata al Grande Fratello? Mi sei stata vicino“.

Poi ammette: “Sei fortissima, sono troppo orgogliosa di te. Sono fortunata ad averti nella mia vita“. Sfreezata, Helena corre ad abbracciarla e rivela: “Sei la mia forza, lo sai, io ci penso tutti i giorni“. Arrivano poi altri preziosi consigli da Dayane: “Fai il tuo percorso e pensa a te stessa“. La modella, su curiosità di Signorini, ricorda poi come si conobbero, da adolescenti: “Entro in un appartamento in Cile, la nostra prima esperienza lavorativa come modelle. Apro la porta, vedo lei che si trucca e mi accoglie con tutto l’amore del mondo. Da lì siamo diventate sorelle“.