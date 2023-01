Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni/ I figli? “Ci vuole tanta maturità…”

Chi è Nicoletta Braschi?

Nicoletta Braschi (classe 1960) è un’attrice e produttrice cinematografica italiana ma è soprattutto la moglie e il grande amore del noto attore Roberto Benigni. Memorabile soprattutto per aver interpretato “Dora” nel film “La vita è bella”, film iconico soprattutto per la frase “Buongiorno principessa”, che il marito le diceva nel film e le dice ogni giorno nella sua quotidianità. La storia d’amore tra Nicoletta e Benigni infatti è diventata iconica sia per la presenza della coppia in molti film che hanno affascinato il pubblico italiano e internazionale ma anche perché il loro amore è trapelato dalle parole di Benigni, che le ha anche dedicato tutti i premi più importanti che ha ricevuto come l’Oscar come migliore attore protagonista o il Leone d’Oro alla carriera.

Una delle frasi iconiche che Benigni ha dedicato alla moglie è stata: “Io ho una sola misura del tempo: con te e senza di te”. Il romanticismo dell’attore compensa con la riservatezza della donna che seppur molto dolce si è sempre esposta meno rispetto al marito. I due si erano conosciuti nel lontano 1983 e poi sono convolati a nozze nel1991, da li in poi la loro storia d’amore non si è mai arrestata.

Perché Nicoletta Braschi e Roberto Benigni non hanno mai avuto figli?

Nonostante Benigni e Nicoletta Braschi siano sposati da anni, i due non hanno mai avuto figli; in passato lei stessa aveva affermato di non aver mai avuto un grande istinto materno e da qui si evince che la scelta sia stata privata e non legata a un motivo di salute o alla carriera, anni dopo per placare la curiosità di fan e amici, Nicoletta ha dichiarato: “Ci vuole tanta maturità per rendersi conto quando una cosa non fa per noi, prima di ritrovarci in situazioni che non sappiamo gestire e da cui è impossibile tirarsi fuori”.

Un tema sensibile per l’attrice che infatti non si è mai dilungata troppo sull’argomento ma che comunque sta bene così ed è molto felice. Tra le parole che Benigni nel corso del tempo ha dedicato alla moglie, sono rimaste memorabili (oltre che quelle durante il discorso agli Oscar), quelle proferite dopo la vittoria del Leone d’Oro alla carriera: “Ci possiamo dividere il premio: io prenderei la coda mentre le ali sono tue, perché se qualche volta nel lavoro che ho fatto qualcosa ha preso il volo è grazie a te, al tuo talento e al tuo mistero”. Nel corso della sua carriera infatti l’attore ha sempre dedicato tutte le sue vittorie alla moglie dimostrando che se c’è qualcosa per cui è realmente grato alla vita, è proprio lei.











