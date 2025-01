Nicoletta Manni sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, programma che andrà in onda sabato 11 Gennaio 2025. Nicoletta Manni è una delle professioniste più famose nel settore della danza classica ed è diventata recentemente etoilè del Teatro della Scala di Milano. Andiamo a vedere meglio chi è Nicoletta Manni.

Nicoletta Manni nasce il 28 Gennaio 1991 a Galatina, in provincia di Lecce. La piccola Nicoletta fin dai primi anni della sua vita si dedica in tutù alla danza, la sua più grande passione. La madre di Nicoletta ha due scuole di danza in Puglia (tra Lecce e Brindisi) ed è li che la ragazza muore i suoi primi passi in questo ambito. Entra in questo mondo quando ha solo 2 anni e mezzo.

Fin dagli inizi tutti si rendono conto del suo talento e Nicoletta viene ammessa alla scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. La ragazza è diventata prima ballerina a soli 22 anni e nel suo palmares sono evidenziati numerosi riconoscimenti. Nel 2014 è stata premiata come Danzatore dell’Anno ed ha poi iniziato una grande collaborazione con Roberto Bolle dando vita tra l’altro allo spettacolo Roberto Bolle & co.

Nel 2023 Nicoletta Manni è stata poi annunciata come ètoile del Teatro alla Scala di Milano. Con Nicoletta si fa un eccezione e la donna viene annunciata ufficialmente in pubblico, dopo il balletto Oneghin che l’ha visto protagonista sempre con Roberta Bolle. Il sovrintendente Maier affermò improvvisamente:

“Scusate se interrompo gli applausi, faccio i complimenti a Nicoletta Manni, ballerina speciale e fantastica. Quando una ballerina brilla cosi fra le stelle da anni si possono cambiare le regole e quindi su proposta di Manuel Legris ho il piacere di dare a Nicoletta il titolo di ètoile”. La danza è fondamentale per lei ed anche qui Nicoletta ha incontrato l’amore.

La ballerina ha conosciuto nel 2012 il ballerino Timofej Andrijashenko e i due si sono sposati nel 2023. Il ballerino ha fatto la proposta alla compagna durante un esibizione all’arena di Verona, tra lo stupore generale. Una vera e propria favola e la donna ha capitolato dopo una lunga attesa.