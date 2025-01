Nicoletta Manni è una ballerina sposata con il suo collega Timofej Andrijashenko. La donna sarà una delle protagoniste della trasmissione Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda sabato 11 Gennaio 2025. Timofej è un ballerino lettone che condivide con la moglie la grande passione per la danza.

Chi sono i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025?/ Da Alessia Marcuzzi a Serena Rossi: le indiscrezioni

Il ragazzo comincia a studiare danza all’età di 14 anni, presso l’Accademia Nazionale statale di Riga, sempre in Lettonia. Fin da piccolo il ragazzo coltiva questa sua passione, vince una borsa di studio che gli permette di prendere parte al Russian Ballet College, un’illustre scuola di ballo che si tiene a Genova. Qui il ragazzo si diploma con il massimo dei voti.

Ilary Blasi parla del sesso con Bastian Muller/ "L'intimità dopo 20 anni con Totti? Ecco la verità"

Una crescita enorme e nel 2014 l’uomo comincia a prendere parte come primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma, e a Novembre di quell’anno lavora al Teatro della Scala di Milano. Nel 2018 Timofej Andrijashenko è stato promosso come primo ballerino dell’opera e negli anni ha interpretato grandi ruoli come Romeo in Romeo e Giulietta e Don Chisciottee Siegfried nel Lago dei Cigni.

Timofej Andrijashenko e il grande amore con Nicoletta Manni

Nato a Riga il 29 Novembre 1994 Timofej ha 28 anni e qualche anno in meno della moglie. I due si sono conosciuti nel 2012 a Milano e da quel momento non si sono mai lasciati. L’uomo ha provato fin da subito a conquistarla ma è stata una lunga attesa per riuscire a convincerla. Poi qualche anno fa una proposta che lasciò a bocca aperta.

Lory Del Santo nuova concorrente del Grande Fratello? "Potrei tornare"/ "La proposta di Signorini c'è stata"

Durante un esibizione all’Arena di Verona del Roberto Bolle and Friends Timofej fece la proposta di matrimonio alla fidanzata, lasciando quest’ultima molto emozionata. I due ballerini sono stati anche protagonisti di una docuserie, chiamata Corpo di Ballo. L’uomo è molto seguito sui social dove posta scatti della sua storia e del suo lavoro.

I due ragazzi si sono sposati a Galatina il 10 Agosto 2023, nel paese di origine della ragazza. Parlando della nomina di Nicoletta come ètoile l’uomo ha raccontato: “Sono davvero orgoglioso, è un sogno che si avvera questo”, e i due appaiono davvero più uniti che mai, sia a livello lavorativo (sono spesso protagonisti insieme) che nella propria vita privata.