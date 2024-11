Quest’anno a Ballando con le Stelle si sta ritagliando lo spazio che merita, in coppia con Anna Lou Castoldi, la sua allieva. Per Nikita Perotti si tratta della seconda esperienza in tv, dopo il debutto sempre sotto l’ala della Carlucci al Cantante Mascherato. La sua partecipazione allo show di Mily è un dettaglio che agli occhi più attenti non è passato inosservato. Anche se da quella volta, Nikita Perotti sembra aver acquisito più naturalezza con il piccolo schermo.

Sarà che con la Castoldi l’intesa è spettacolare, ma al di là di questo si muove sul palco come un veterano della tv. Chiaro, sta facendo una cosa che è nelle sue corde, il ballo, ma il giovane insegnante sembra abile e arruolatile anche per le future edizioni. Nel sabato sera di Raiuno è infatti più che mai a suo agi e con Anna Lou sta facendo benissimo, come testimoniano le parole della severissima Carolyn Smith.

Nikita Perotti di Ballando con le Stelle spopola anche sui social: il maestro di ballo che piace

Il percorso di Nikita Perotti come ballerino parte da lontano: prima di diventare insegnante di danza, ha fatto la classica gavetta, bruciando le tappe con talento e determinazione. Si è fatto conoscere dal pubblico prima con Ballando con te, lo spin-off di Ballando con le Stelle, poi anche sui social si è fatto largo con passi modern e hip hop, dimostrando grande versatilità ed una certa sensibilità per le tendenze e i contenuti virali.

Non di rado, infatti, Nikita riesce a stare al passo coi contenuti più popolari, aggiungendo quel tocco di originalità con la sua tecnica sopraffina. Ora però la testa è tutta su Ballando con le Stelle, una sfida da vincere insieme alla sua allieva Anna Lou Castoldi.

