Paola Penzo, chi è la moglie di Gino Paoli?/ “Non so come non scappi soprattutto ora”

Chi è Paola Penzo e che rapporto ha con gli altri figli di Gino Paoli?

Paola Penzo è l’ultima moglie del cantautore italiano Gino Paoli. Dopo anni costellati da matrimoni, figli, tradimenti e riconciliazioni, Gino Paoli si è innamorato follemente di Paola Penzo, un amore più maturo, equilibrato e pieno di certezze, tra cui quella di non averla mai tradita con nessun altra donna. La loro storia d’amore inizia tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, i due si sono conosciuti nel mondo del lavoro e della musica; Paola infatti è un’autrice e ha firmato alcuni dei suoi successi. Con Paola, Gino Paoli è diventato padre di tre figli: Nicolò (nato nel 1980), Tommaso (nato nel 1981) e Francesco (nato nel 2000).

Paola Penzo e Gino Paoli si sono sposati nel 1991 e da allora hanno vissuto una storia d’amore limpida e forte. Nonostante la fedeltà il cantautore ha rivelato ai giornalisti: “Se amo una donna la amo per tutta la vita” (riferendosi anche alle ex fidanzate), proprio per questo il cantautore porta ben 3 fedi al dito. La famiglia allargata di Gino Paoli dopo anni di litigi e riconciliazioni va molto d’accordo e una delle figlie del cantautore (Amanda, nata dalla relazione con Stefania Sandrelli) ha anche ammesso che per lei Paola Penzo è una seconda mamma.

Le dichiarazioni di Gino Paoli sulla moglie Paola Penzo

Anni fa Gino Paoli aveva rilasciato delle dichiarazioni sulla moglie Paola Penzo al Corriere della Sera. Con il passare degli anni la visione del cantautore sull’amore e soprattutto sulle sue ex fidanzate sembra molto cambiata e maturata. Al Corriere della Sera in merito al suo rapporto con Paola, Gino Paoli aveva detto: “Ora ne ho solo una. Mia moglie Paola ha “ammazzato” tutte le altre: stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei. Non so come non scappi, soprattutto ora…Se non ci fosse lei, non ci sarei già più. Perché, ora sì, mi sarei anche rotto i coglio*i. L’amore è fatto di emozioni che per mantenersi pure devono restare dentro l’animo e connettersi all’altro senza bisogno di parole”.

Gino Paoli in altre interviste ha anche parlato dell’inizio del suo amore per Paola e della sintonia particolare e profonda che c’è tra loro, che sono in grado di capirsi con un solo sguardo: “All’inizio credevo che fosse muta e questo mi piaceva molto. Quando ha cominciato a parlare ho scoperto che pensavamo le stesse cose e quasi non c’era bisogno di dircele”.











