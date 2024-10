Qualche giorno fa ha compiuto 33 anni; un giorno speciale che non poteva che condividere con gli amori più importanti della sua vita, la madre Eleonora Giorgia e sua moglie Clizia Incorvaia. Stiamo parlando di Paolo Ciavarro, come la madre noto al pubblico televisivo per diverse esperienze tra programmi tv e reality, seppur senza seguire le orme della recitazione come lei.

Il figlio di Eleonora Giorgi – Paolo Ciavarro – ha condiviso una didascalia eloquente proprio in occasione del giorno del suo 33esimo compleanno; un ennesima celebrazione dell’amore che lo lega a sua moglie Clizia Incorvaia con la quale ha compiuto il grande passo del matrimonio solo qualche settimana fa. “Noi due sempre insieme”.

Paolo Ciavarro, la festa in famiglia per il compleanno della mamma Eleonora Giorgi

Qualche giorno prima è stata la volta di Eleonora Giorgia; precisamente il 21 ottobre ha compiuto 71 anni attorniata dall’amore della sua famiglia e chiaramente anche da suo figlio Paolo Ciavarro. L’attrice vive il calvario della malattia da qualche mese, un tumore al pancreas che ha inevitabilmente modificato la sua routine ma che ha anche amplificato la portata di amore nei suoi confronti. Il figlio di Eleonora Giorgi – con la moglie Clizia Incorvaia – è tra i più presenti e chiaramente non poteva mancare nel giorno del suo 71esimo compleanno. “I miei figli, le moglie e bambini mi hanno presa e travolta d’amore e festeggiamenti – ha scritto la madre di Paolo Ciavarro sui social – “Che festa! Solo l’amore vero aiuta davvero!”.