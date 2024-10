La nota attrice italiana Eleonora Giorgi ha parlato qualche settimana fa durante la trasmissione Verissimo, parlando di tanti temi e soprattutto della sua malattia, quella con il quale ormai convive da qualche tempo e che tiene in ansia tutta la sua famiglia. La donna si è raccontata senza peli sulla lingua al settimanale Di Più, mostrandosi forte nonostante una situazione piuttosto delicata e che la vede ‘in grave pericolo’.

Il 21 Ottobre Eleonora Giorgi dovrebbe compiere 71 anni, ma l’attrice ormai vive giorno per giorno e ha parlato dello sviluppo della sua malattia, un tumore al pancreas che ha visto le metastasi espandersi e la chemio che ha funzionato solo in parte. La donna è apparsa realista ma allo stesso tempo speranzosa, le sue ‘ultime speranze’ sono riposte in una cura sperimentale negli Stati Uniti e ha riguardo ha commentato:

“Una clinica americana ha trovato la chiave d’accesso per questo tumore. Va detto che non funziona con tutti, mi hanno spiegato che ci sono il 14 % di probabilità e ho inviato i miei campioni negli Stati Uniti, poi vedremo”, una donna schietta e sincera che ammette di vivere il momento più difficile della sua vita.

Eleonora Giorgi e la sua più grande paura

Durante l’intervista a Di Più Eleonora Giorgi ha parlato dell’ex marito Massimo Ciavarro e del suo rapporto con i figli, entrambi ora sposati con Paolo che si è recentemente unito definitivamente con la sua Clizia. La donna in maniera molto decisa ha spiegato: “Ciavarro? Mi è sempre stato accanto e non mi ha mai mollata, lui deve esserci per Paolo un domani e lui lo sa, è il suo compito”.

Una famiglia molto unita e la donna in questo tempo ha avuto tempo per stringere un grande legame con il piccolo Gabriele, il nipotino a cui è davvero affezionatissima. E proprio riguardo Gabriele c’è una delle sue paure principali della Giorgi, Eleonora ha sentenziato per certi versi spaventata:

“Qual è la mia più grande paura? Se non ce la farò ho paura di essere dimenticata dal mio piccolino, il mio Gabriele. Lui è capriccioso ed ascolta solo me, poi come fara?”. Per questo la donna ha comunicato che ha intenzione di scrivergli una lettera in modo che cosi non possa dimenticarla mai: “Per farmi ricordare da lui anche quando sarà grande”, spiega la Giorgi. Nelle ultime settimane Eleonora ha parlato più volte e nonostante le difficoltà è apparsa sempre solare, come lo è stata sempre”.

Eleonora Giorgi e il legame con la famiglia

Eleonora Giorgi ha visto in questi mesi il grande effetto della sua famiglia, un grande rapporto anche con le mogli dei figli e proprio riguardo a ciò la donna ha raccontata una delle cose più piacevoli di questo periodo: “Sono felice di aver potuto accompagnare i miei figli all’altare, è stato un passaggio dove è come se li avessi consegnati alle loro donne. Queste due splendide ragazze si prenderanno cura di loro al posto mio. Devo dire che questo pensiero mi rassicura molto”.

E riguardo il recente matrimonio di Paolo e Clizia Eleonora ha svelato: “Dovevano sposarsi a Ottobre, ma sono contenta che hanno anticipato anche perchè le cure mi tolgono sempre più energie“. Proprio recentemente la Giorgi ha raccontato che in questo momento non c’è tempo nella sua vita per l’amore e che tutte le sue energie sono riposte nelle cure e in generale nella malattia.

Come conseguenza praticamente logica della chemioterapia Eleonora ha perso i capelli ma anche su questo la donna è apparsa piuttosto forte: “Mi dicevano che i miei capelli biondi erano i più belli del cinema? Sapete cosa penso? Sono bella anche cosi, anzi lo voglio dire a tutte le donne malate: scopritevi come mei, non vergogniamoci”, la chiusura decisa della donna.