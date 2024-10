Tutto su Paolo, il corteggiatore di Uomini e Donne

Paolo, il ragazzo che Francesca Sorrentino aveva eliminato per poi far richiamare dalla redazione, si sbilancia nei confronti della tronista ammettendo di essere molto interessata. “Cosa ti piace di lei”, chiede Maria De Filippi al corteggiatore nel corso della puntata in onda il 25 ottobre 2024. “Esteticamente mi piace tanto. Caratterialmente la sto scoprendo ancora ma sta uscendo quello che mi aspettavo ovvero una ragazza divertente e solare” risponde Paolo che, poi, insieme a Francesca, rivivere l’ultima esterna fatta insieme.

“Giochiamo in casa”, dice Francesca raggiungendolo in un ristorante di Napoli. Durante la cena, Paolo mette la tronista in guardia anche da un altro corteggiatore. “Si è presentato con nome e cognome e, per me, se fai questo, è perché sei in cerca di followers”, dice Paolo.

Nessun bacio tra Paolo e Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Tra Paolo e Francesca Sorrentino, l’attrazione è evidente. Durante l’esterna nel ristorante napoletano, tra i due, non sono mancate carezze e abbracci ma nessun bacio. In studio, tutti chiedono se Paolo abbia avuto voglia di baciare Francesca e il corteggiatore spiega che comunque non lo avrebbe fatto. “Non è per mancanza di attrazione?”, chiede Maria De Filippi ricevendo una risposta negativa. Paolo, dunque, conferma di essere molto interessato a Francesca ma di non voler ancora bruciare le tappe.

Tra i corteggiatori con cui sta uscendo Francesca, ad oggi, Paolo sembra quello che, più di altri, riesce a regalarle emozioni. La Sorrentino, da parte sua, risulta ancora un po’ imbarazzata anche dai complimenti che il corteggiatore le fa in esterna sottolineando la sua bellezza. Nessuna bacio, dunque, per il momento tra i due anche se, tra tutti i corteggiatori, Fabio sembra quello che, più di tutti, ha colpito Francesca e riesce a farle trascorrere momenti spensierati, leggeri e divertenti.