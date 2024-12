Questo e Quello, chi sono i semifinalisti di Sanremo Giovani 2024

A Sanremo giovani 2024, sul palco sono pronti e esordire anche i Questo e quello, nome d’arte del duo formato da Francesco Mannella e Stefano D’Angelo. I tuoi ragazzi, genovesi, rientrano tra i 24 giovanissimi che si contendono la vittoria del talent con la speranza di poter arrivare sul palco dell’Ariston, dove il prossimo febbraio comincerà una nuova edizione del festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti, dopo cinque anni di successi indiscussi di Amadeus. Tornando ai Questo e quello, il duo ha scelto l’inedito “Bella balla” per approdare sul palco di Sanremo Giovani 2024, riuscendo a conquistare un posto in semifinale.

Ma di cosa parla il testo della canzone e soprattutto chi è il duo di ragazzi genovesi che ha scelto di portarla sul palco? I due sono studenti universitari, che vivono tra Milano e Genova. Due anni fa hanno esordito con il brano “Questo e quello” che ha dato poi il nome alla loro band: da quel momento hanno ottenuto un importante successo che li ha portati ad esibirsi in varie piazze tra Liguria e Lombardia, in estate. Negli anni successivi, hanno pubblicato una serie di singoli che hanno ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico.

Questo e Quello con “Bella balla”: una ballad allegra

I Questo e quello sul palco della semifinale di Sanremo giovani 2024 tornano dunque ad esibirsi col brano “Bella balla”, consultabile anche su RaiPlay, dove il video è già disponibile per la visione. Il tema principale del brano è quello dell’amore che finisce, raccontato però non con tristezza e malinconia ma con spensieratezza. Nel testo infatti, i giovani hanno inserito delle frasi come: “Vedo che vivi la tua vita con altri, ma la mia mente sta ancora a pensarti”. Frasi che dunque lasciano pensare che la persona amata sia riuscita ad andare avanti mentre chi parla si barcamena tra dolore e voglia di andare avanti, ma con l’allegria che contraddistingue la gioventù, anche nei momenti di sofferenza amorosa