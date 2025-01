Chi è Raffaello Tonon, dal Maurizio Costanzo Show ai reality tv

Da anni è un personaggio fisso sul piccolo schermo, una grande esperienza televisiva che rappresenta ad oggi la parte più importante della sua carriera professionale. Raffaello Tonon, originario di Milano e classe 1979, si affacciò per la prima volta in tv nel 2004 quando conobbe Maurizio Costanzo; da lui fu spesso invitato come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e, successivamente, lo volle anche nel cast di Buona domenica sempre nello stesso anno.

Raffaello Tonon ha una fidanzata?/ Dopo la rottura con Rossana Feola vige il ‘silenzio’...

Nel 2005 inizia poi la sua lunga avventura nel mondo dei reality: nel 2005 partecipa e trionfa nella 2° edizione de La fattoria, diventandone poi opinionista l’anno successivo; nel 2008 diventa invece opinionista nella 3° edizione de La talpa, ricoprendo il medesimo ruolo nuovamente a La fattoria 4 l’anno seguente. Nel 2017 arriva invece l’occasione di partecipare al Grande Fratello Vip, arrivando sino in finale e stringendo una grande amicizia con Luca Onestini. Negli anni è anche diventato opinionista tv, spesso ospite di Pomeriggio 5, oltre ad aver avuto diverse esperienze in radio, da Radio Zeta al programma Miseria e nobiltà di RTL 102.5.

Raffaello Tonon, silenzio rotto sul nuovo lavoro di cameriere/ "Ecco perché lo faccio..."

Raffaello Tonon e la malattia, la lotta contro la depressione poi sconfitta

Raffaello Tonon nel corso della sua vita ha dovuto affrontare numerosi ostacoli, soprattutto in merito alla malattia per cui ha sofferto e dalla quale è fortunatamente guarito: la depressione. Un male oscuro che aveva così descritto nel 2018, in occasione di un’intervista a Vieni da me: “Io avevo attrazione per il vuoto, per la finestra perché pensavo che la mia vita fosse sotto un cono di oscurità umana”.

Alla fine l’opinionista tv è uscito dal tunnel della depressione con la propria forza di volontà e attraverso cure necessarie, rivolgendo anche un appello a chi si è ritrovato nella sua stessa situazione. Il suo consiglio è stato quello di metterci tutta la buona volontà per superare questo ostacolo, “basta curarvi“. Sottoporsi alle giuste cure è la ricetta migliore per uscirne, ha spiegato: “Io l’ho fatto e quando sono guarito ho capito che non potevo morire vittima di me stesso. Dalla depressione si esce solo se si è curati bene”.

CIAO DARWIN 2023 9a PUNTATA: TAMARRI Vs ELEGANTI/ Diretta, Madre Natura: Floriana trionfa ai Cilindroni!