Franco e Renata, chi sono i genitori di Raffaello Tonon

Raffaello Tonon, che oggi pomeriggio è ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, è nato a Milano nel 1979 ed è l’unico figlio nato dall’amore dei suoi genitori, il padre Franco Tonon e la madre Renata. Entrambi non appartengono al mondo dello spettacolo e non sono mai realmente comparsi sotto i riflettori televisivi, nonostante l’indubbia notorietà dell’ex gieffino; ma che cosa sappiamo di loro?

Stando alle poche informazioni disponibili sul loro conto, il padre di Raffaello Tonon, Renato, è stato un impiegato alla Olivetti, mentre della madre Renata si sa che era di Torricella del Pizzo, in provincia di Cremona. L’opinionista televisivo ha spesso parlato del rapporto con i suoi genitori, soprattutto in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017.

Raffaello Tonon e il rapporto con i genitori: le critiche rivolte al padre

Quando era concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon aveva parlato della mamma Renata, dalla quale ha ricevuto amore e affetto pur criticandola per alcune mancanze proprio nel ruolo di madre: “Sono il frutto di persone che non sono state in grado di fare i genitori. Stimo mia madre come donna, ma meno come mamma. Sono stato un figlio amato male, coccolato perché abbiamo sempre avuto un rapporto fisico. Ma sui fondamentali non c’è stata, non c’è”.

Decisamente più critico, invece, il suo giudizio sul padre Renato, morto nel 2020 dopo aver sofferto per un aneurisma cerebrale. A suo dire è sempre stato assente nella sua vita, non risparmiandogli critiche sempre nel corso dell’avventura al GF Vip nel 2017: “Lui l’ho completamente rimosso dalla vita e sarà così per sempre. Mio papà è un pezzo di carne con gli occhi. Un falso terribile, è un uomo di apparenza“.

