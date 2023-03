Chi é Ramon Agnelli, concorrente Amici 2023?/ Rifiuta la sfida contro Samuele Segreto

Amici 2023 ed.22, chi é il concorrente ballerino Ramon Agnelli: la vita e la carriera, passando per il talent show

Ha il via la competizione tra i talenti targata Amici 2023 ed.22 e intanto Ramon Agnelli delude la sua stessa insegnante al talent show, Alessandra Celentano. Il motivo alla base delle aspettative disattese? L’insegnante a lui avverso Emanuel Lo, per il via al serale targato Amici 2023 ed.22, previsto nella prima puntata del 18 marzo 2023, lo chiama in diverse prove che nell’ambito della competizione al talent assumono la denominazione di guanto di sfida.

E in particolare, tra queste richieste contro l’allievo dell’insegnante avverso Samuele Segreto, vi é una che in particolare metterebbe in forte difficoltà Ramon Agnelli. Si tratta del guanto di sfida a prova di stile hip hop, la categoria rappresentativa nel circuito ballo ad Amici 2023 di Samuele Segreto. Tanto che in un daytime che precede il via al serale Ramon Agnelli palesa di voler rifiutare la prova guanto, ritenendolo iniquo, fino a deludere l’insegnante che lo ha promosso al talent, Alessandra Celentano.

Ma chi é Ramon Agnelli?

Il giovane ballerino di danza classica, classe 2001, risiede a Milano. In giovane età frequenta l’Istituto Marcelline di Milano e l’Accademia Ucraina di Balletto. Nel 2019 prende parte al Prix de Lausanne, dove si qualifica in semifinale: é l’unico ballerino italiano a segnare questo traguardo nello stesso anno, relativamente alla competizione nel contest. “Sono cresciuto con mia sorella, che amo. Ho avuto esperienze professionali, anche alla Scala. E Amici perché penso che sia un’opportunità per farmi conoscere come sono” – fa sapere di sé alla presentazione alla promozione al talent show.

A promuoverlo nella scuola é l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano, che con il beneplacito degli altri insegnanti gli conferisce anche la promozione al serale al via con la prima puntata del 18 marzo di Amici 2023. Nel corso del percorso di studio al talent, la Celentano gli riconosce il titolo di role-model del “ballerino perfetto”, per linee fisiche, stile e tecnica nel ballo. Complice la popolarità raggiunta ad Amici 22, il ballerino vanta un seguito social stimato oltre 66mila follower, via Instagram. Nel frattempo, però, ad un passo dal via al serale, delude l’insegnante quando rifiuterebbe il guanto di sfida di Emanuel Lo che lo schiera contro Samuele Segreto.

Ramon Agnelli si confronta ad Amici 2023 ed.22: la delusione di Alessandra Celentano

“Devono essere equi”, lamenta Ramon Agnelli al confronto con la maestra sulla decisione da prendere rispetto al guanto di sfida subito, in particolare quello sull’hip hop. E Alessandra Celentano non ci sta: “non sono d’accordo…se i guanti non sono equi…meglio…voi venite qui per lavorare e mettervi in gioco su tutto”. Insomma l’allievo delude la sua stessa insegnante e al serale targato Amici 2023 ed.22 é chiamato anche al guanto di sfida sul modern contro Samuele Segreto voluto da Emanuel e il guanto contro Samuele Segreto voluto dalla Celentano che per Lo e il suo pupillo sarebbe complicato “come una variazione” ma semplificabile e quindi fattibile. Quali saranno le scelte e chi la spunterà, al serale?

