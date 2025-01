Renato e l’interesse per Gemma Galgani

Gemma Galgani non smette di conquistare le attenzioni dei cavalieri, sia di quelli che sono già presenti nel parterre sia di quelli che chiamano la redazione di Uomini e Donne esclusivamente per conoscerla. Chiusa la frequentazione con Fabio Cannone con cui, dopo diverse discussioni, è arrivata la pace, Gemma si è tuffata in nuove conoscenze accettando il corteggiamento di due cavalieri del parterre. La dama di Torino ha così voltato pagina cominciando ad uscire con Antonio, un vedono di 71 anni che ha mostrato un forte interesse nei suoi confronti andando anche contro Tina Cipollari.

Antonio, però, deve vedersela con Renato che è riuscito ad attirare l’attenzione di Gemma con un invito. Il cavaliere, infatti, l’ha invitata a ballare e da quel ballo è nata la curiosità di conoscersi al punto che i due sono poi usciti insieme.

Tutto su Renato, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Di Renato, in realtà, si sa davvero poco. Il cavaliere non ha ancora un ruolo centrale all’interno del programma ma potrebbe presto diventare un protagonista delle prossime puntate soprattutto se la frequentazione con Gemma Galgani dovesse continuare. Nella puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio 2025, infatti, Renato si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con la dama di Torino dopo essere usciti insieme.

Al centro dello studio., Maria De Filippi nota un forte interesse di Gemma per Renato, forse addirittura maggiore rispetto a quello che la dama ha avuto per Fabio Cannone. Gemma non nega e non nasconde il proprio entusiasmo nei confronti del cavaliere sul cui interesse, tuttavia, resta un punto interrogativo. I due, infatti, decideranno di concedersi l’esclusiva?