Chi è Riccio, Il cantante mascherato 2023/ Guillermo Mariotto sotto la maschera?

Riccio, Il Cantante Mascherato 2023: chi è? Milly Carlucci: “bocca cucita”

“Un altro indovinello…chi sono io?“, domanda Milly Carlucci indicando il disegno del Riccio, il nuovo personaggio del Cantante Mascherato 2023. “Non è un porcospino, ma è un riccio e si vede dalla faccia. Sono due animali molto diversi. Questo riccio è spinoso quando si chiude, ma anche tenero perché la sua pancia è tenerissima”, anticipa la conduttrice. “E’ un animale con il muso dolce…”, precisa ancora la padrona di casa. A specifica domanda su Giampiero Mughini, Milly fa il gesto della bocca cucita e chiude la prima infornata di indizi.

Tra i fan, intanto, c’è chi prova ad azzardare qualche nome più o meno credibile. C’è chi fa l’ipotesi di Guillermo Mariotto, ma anche chi suggerisce il profilo di Selvaggia Lucarelli. Insomma, le idee sembrano ancora poco chiare per il pubblico del Cantante Mascherato 2023. Non resta che attendere l’inizio della prima puntata per scoprire qualcosa in più sul personaggio del Riccio.

Il Cantante Mascherato 2023: mistero sulla vera identità di Riccio ma…

Con la prima puntata del Cantante Mascherato 2023 arriveranno nuovi indizi sulle maschere e sui concorrenti in gara. Uno dei più attesi è certamente il Riccio, il cui vero volto è ancora avvolto nel mistero. Alla vigilia della messa in onda, sono davvero poche le informazioni su questo personaggio. E anche i social sembrano spaesati e confusi circa la reale identità di questa maschera.

Come anticipavamo precedentemente, uno dei nomi fatti dai fan dello show è quello di Guillermo Mariotto. Potrebbe essere una soluzione credibile tutto sommato, considerando la descrizione fornita da Milly Carlucci. Si tratta di semplici ipotesi naturalmente, dato che la presentatrice è comunque rimasta piuttosto abbottonata nella clip. Difficile, ma non impossibile, il nome di Mughini, che nei mesi scorsi, peraltro, ha già partecipato al talent condotto dalla stessa Milly, ovvero Ballando con le Stelle.

