Chi è Richard Sanderson con “Reality”/ Colonna sonora de “Il tempo delle mele”

Richard Sanderson con Reality: la canzone cult degli anni ’80

Richard Sanderson con “Reality“, tema della colonna sonora de “Il tempo delle mele” tra gli ospiti di Arena 60 70 80 90, la grande festa musicale condotta da Amadeus in prima serata su Rai1. Uno show imperdibile quello che trasmesso dalla magica cornice dell’Arena di Verona dove si alterneranno i cantanti che con i loro brani hanno contraddistinto quattro decadi musicali. Tra questi c’è anche il cantante inglese balzato al grande successo nel 1980 grazie alla colonna sonora di un film cult “Il tempo delle mele”. Ebbene si, molti di voi ricorderanno l’iconica scena di Vic che viene raggiunta alle spalle da Mathieu che le mette le cuffie. Poi parte la musica di Reality, un brano romantico e dal sapore nostalgico che ha fatto sognare ed innamorare milioni di persone.

Un successo enorme per il brano che ha raggiunto la prima posizione delle classifiche in 15 stati vendendo la cifra record di otto milioni di copie in tutto il mondo. Non solo, la potenza del brano è stata tale da conquistare anche il mercato asiatico.

Chi è Richard Sanderson di Reality, colonna sonora de Il tempo delle Mele?

La fama di Richard Sanderson è indubbiamente legata al brano “Reality”, colonna sonora de “Il tempo delle mele” commedia sentimentale del 1981, diretto da Claude Pinoteau, con Sophie Marceau e Brigitte Fossey. Ma chi è il cantante? Classe 1953, Richard è nato il 5 marzo a Taplow, n Inghilterra da padre scozzese, percussionista, e da madre francese, fisarmonicista. Crescito a pane e musica, Richard sin da bambino si appassiona al mondo delle sette note.

Dopo il grande successo de Il tempo delle mele, nel 1983 è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Stiamo Insieme” scritto a quattro mano con Zucchero Fornaciari e Donatella Milani. La sua prima avventura sanremese si conclusa con il diciannovesimo posto. Il suo ultimo album “Visiting the Testament” è stato pubblicato nel 1999. Oggi vive a Parigi con la moglie e le tre figlie Mélody, Ophélia e Angelina.

