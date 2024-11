Quali coppie stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024? Ecco cos’è successo

Matrimonio a prima vista Italia 2024 sta per giungere al termine, svelando al pubblico di Real Time cos’è successo alle coppie protagoniste di questa nuova edizione. Anche quest’anno tre coppie hanno deciso di mettersi in gioco, sposando uno sconosciuto, e di dinamiche interessanti non sono mancate. Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi, e Pietro De Luca e Chiara Maderna sono le coppie che hanno vissuto un lungo percorso fatto di alti e bassi, di scontri e passione, e dopo varie settimane trascorse insieme, tutte e tre hanno deciso di abbandonare il programma da sposati. Ma cos’è successo quando le telecamere si sono spente?

Asia Marchesi e Anthony Giavarini felicissimi dopo Matrimonio a prima vista/ "Abbiamo in programma dei figli"

Come accade di consueto, Matrimonio a prima vista Italia 2024 si conclude con la puntata “E poi…”, che svela al pubblico cos’è successo alle coppie dopo la fine del programma, e possiamo già svelarvi quali coppie sono rimaste insieme e quali, invece, si sono dette addio.

Un addio, una crisi e il desiderio di un figlio: tutta la verità sulle coppie

Partiamo da Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi, che dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024 hanno continuato a stare insieme ma hanno vissuto una crisi dovuta, soprattutto, alla distanza geografica che li divide e ad alcune incompatibilità caratteriali. Dopo un periodo di separazione, hanno però compreso di amarsi e hanno deciso di stare insieme. Un colpo di fulmine è stato invece quello tra Asia Marchesi e Anthony Giavarini, che hanno trovato nell’altro un complice oltre che un amante. Oggi il loro sentimento è cresciuto al punto tale di sperare entro breve di metter su famiglia insieme.

Matrimonio a prima vista Italia 2024 e poi/ Diretta ultima puntata: Pietro e Chiara si sono lasciati

Unico neo di questa edizione è il finale della coppia composta da Pietro De Luca e Chiara Maderna. Già titubanti alla fine del programma, i due hanno provato comunque a mantenere in piedi il matrimonio. Tuttavia le cose sono andate male: alcune scelte di Pietro hanno deluso Chiara che ha preferito divorziare. Oggi i due non stanno più insieme.