Matrimonio a prima vista Italia 2024 E Poi, anticipazioni ultima puntata su Real Time

Anche questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2024 sta per concludersi con la consueta puntata ‘E poi’, durante la quale il pubblico scoprirà cos’è accaduto alle tre coppie protagoniste mesi dopo la fine del programma. Su Real Time, a partire dalle 21.35, va in onda il gran finale di un’edizione che ha appassionato tanti telespettatori e che ci poterà a scoprire se Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi, e Pietro De Luca e Chiara Maderna stanno ancora insieme oppure si sono lasciati definitivamente.

Ricordiamo, infatti, che dall’uscita dal programma – puntata andata in onda la scorsa settimana – sono passati alcuni mesi (circa sei), durante i quali le coppie hanno avuto la possibilità di viversi nella vita vera, tra lavoro, quotidianità e le rispettive vite. Cosa è dunque successo?

Matrimonio a prima vista Italia 2024 E Poi: chi sta ancora insieme mesi dopo e chi no

Ricordiamo che tutte e tre le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2024 hanno deciso di lasciare il programma insieme. Ciò significa che abbiamo lasciato tutti i protagonisti ancora sposati tra loro. Ma chi lo è rimasto anche sei mesi dopo? Siamo pronti a spoilerarvelo!

Partiamo dalla coppia di Asia Marchesi e Anthony Giavarini, che hanno lasciato il programma dicendosi felicissimi di conoscersi fuori. Ebbene, scopriamo oggi che il loro idillio continua: i due sono molto felici insieme e continuano ad essere marito e moglie. Stessa cosa per Erik e Valentina, le cui uniche perplessità sono nate per la distanza. Tuttavia, il sentimento è stato più forte, dunque sono ancora sposati. Unica coppia ad aver deciso di divorziare è quella di Pietro e Chiara, che non sono riusciti a superare le loro divergenze. Pare, anzi, che lei stia già frequentando un altro.

Come vedere Matrimonio a Prima Vista in streaming

Colpi di scena, dunque, sono previsti per le tre coppie nel corso dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 che, ricordiamo, è visibile su Real Time, in prima serata, ma può essere vista anche in streaming, attraverso il sito di Real Time. Infine, per coloro che dispongono di abbonamento a Discovery+, la puntata di questa sera è già disponibile e lo è, in anteprima, anche la prossima.

