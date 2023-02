Chi è Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo Renato Zero/ “Ho Sempre desiderato…”

Renato Zero, l’aneddoto sul primo incontro con Roberto Anselmi Fiacchini: “Ero al cinema…”

La straordinaria carriera di Renato Zero coincide con la grandezza umana dell’artista, protagonista di un gesto che testimonia l’assenza di confini quando si tratta di amore paterno. Il cantautore, nel 2003, ha infatti scelto di adottare Roberto Anselmi Fiacchini; un ragazzo conosciuto per caso ma che con la sua storia ha fatto breccia nel cuore di Renato Zero. L’artista scelse di attendere tutto il tempo necessario, arrivando a completare l’iter di adozione quando il giovane aveva già 30 anni.

“Ero al cinema e noto questo ragazzino: era pettinato come Bart Simpson. Mi raccontò la sua storia, il padre era morto e la madre malata. Sono sempre stato vicino ai ragazzi degli orfanotrofi, cominciai a seguire Roberto e quando fu possibile lo adottai”. Questo il racconto di Renato Zero in una recente intervista rilasciata a Verissimo, in merito alla scelta di riconoscere come suo figlio Roberto Anselmi Fiacchini. “Non volevo restare solo: ho sempre desiderato qualcosa di mio anche se non si sarebbe potuto trattare della trasmissione di DNA”.

Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo di Renato Zero: dall’Isola dei famosi alla vita privata

Roberto Anselmi Fiacchini ha dunque coronato il sogno di avere come genitore Renato Zero; una speranza in fondo al tunnel di una vita caratterizzata da non pochi dispiaceri. Nonostante il ruolo celebre del padre adottivo, l’uomo non ha mai cercato di trarre visibilità dalla vicenda e le sue apparizioni sono infatti particolarmente sporadiche. Una delle sue poche esperienze televisive che molti ricorderanno fu quella all’Isola dei famosi nella categoria figli d’arte. Nel corso della sua partecipazione al reality ebbe modo di farsi conoscere anche al pubblico televisivo, ottenendo non pochi consensi nonostante non sia riuscito a raggiungere la vittoria finale.

Per quanto riguarda la vita privata di Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo di Renato Zero, ha coronato il suo amore per Emanuela Vernaglia nel 2004 e dalla loro relazione sono nate due bellissime figlie, Ada e Virginia. La loro nascita è stata chiaramente motivo di gioia anche per il cantautore, felicemente nonno come dichiarato sempre a Verissimo. “Mi piace moltissimo farmi chiamare nonno, le bambine sono cresciute in un battibaleno: ora sono signorine”.











