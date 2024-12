CHI È ROMINA PIERDOMENICO? NUOVO AMORE DOPO GREGGIO: “SE SON ROSE…”

Chi è Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio, e cosa sappiamo della loro intensa love story? Quest’oggi, nel primo dei due canonici appuntamenti del sabato pomeriggio con le interviste in esclusiva e le storie commoventi di “Verissimo”, nel salottino televisivo di Silvia Toffanin il sempre nutrito cast di ospiti annovererà due veri e proprie habitué del talk show, vale a dire il 70enne conduttore di “Striscia la Notizia” e il fido Enzo Iacchetti: e se, come d’abitudine da alcuni anni, i due presenteranno la nuova edizione della loro conduzione, qui accendiamo i riflettori su una delle ultime storie d’amore del primo e raccontiamo quindi chi è Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio.

Per scoprire chi è Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio, e cosa ha rappresentato l’ex vice-Miss Italia del 2012 nella sua vita, dobbiamo ripercorrere brevemente le vicende sentimentali dell’attore, showman e cabarettista originario del biellese che, in due circostanze, si è legato a donne molto più giovani di lui. Dopo il lungo matrimonio con Isabel Bengochea, la donna di origini spagnole che ha rappresentato la storia più longeva per il diretto interessato (e nel corso della quale i due sono diventati genitori di Giacomo e Gabriele), Ezio Greggio si era legato sentimentalmente nel 2009 a Simona Gobbi, una all’epoca giovanissima studentessa universitaria di ben 33 anni più piccola di lui. Ma è stata la storia con Romina Pierdomenico a far parlare molto del conduttore anche perché la donna aveva partecipato al contest di bellezza per eccellenza nel 2012, arrivando seconda.

EZIO GREGGIO: “CON ROMINA PROGETTI DI VITA DIVERSI, MA OGGI…”

Raccontando chi è Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio, possiamo notare come pure con la modella e conduttrice televisiva e radiofonica di origini abruzzesi e classe 1993 vi fosse un notevole gap d’età (ben 39 anni) su cui hanno molto ‘ricamato’ le malelingue ma che per i diretti interessati non aveva mai rappresentato un problema. Non è un caso che la scelta di dividersi, annunciata nel maggio del 2023, sia arrivata da parte dei due in maniera molto naturale e senza scossoni alle spalle, negando che la differenza generazionale possa aver pesato. “Entrambi avevamo progetti diversi per la nostra vita” aveva tagliato corto il conduttore in una Story postata su Instagram per mettere a tacere le tante speculazioni, aggiungendo che il loro amore si era trasformato in una “grande amicizia”.

Va tuttavia detto che, scoprendo chi è Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio, e alcuni dettaglia della loro relazione, c’erano stati di recente alcuni ‘rumors’ su un presunto riavvicinamento e una fuga d’amore estiva in quel della Toscana: voci mai confermate e che, a distanza di tempo, sono oramai dimenticate tanto che negli ultimi mesi la donna aveva confermato al magazine ‘Gente’ di aver cominciato a frequentare una persona e di essersi messa oramai alle spalle la storia col 70enne (“L’estate porterà consiglio, se son rose…”). Ma cosa ha portato i due a dirsi addio dopo cinque anni d’amore? Per Greggio “non è successo nulla tra noi, nessuno problema (…) Abbiamo un rapporto aperto e sereno”, aggiungendo di aver trascorso cinque anni indimenticabili con lei. A fargli eco la stessa Pierdomenico che, pur rimanendo molto abbottonata sul tema come l’ex partner, aveva ribadito, con stizza, che “a chi diceva ‘dureranno un mese, al massimo un anno’ siamo qui dopo quattro anni e mezzo”, sottolineando come la loro storia andasse oltre la differenza d’età.