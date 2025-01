Rosanna Fratello, chi è e carriera: i successi tra Sanremo e Canzonissima

Musica, cinema e televisione, Rosanna Fratello in carriera ha spaziato in differenti ambiti artistici, anche se è nel mondo delle sette note che ha conosciuto il suo più grande successo. Classe 1951 e originaria di San Severo, in provincia di Foggia, inizia la sua carriera nella musica nel 1967 e due anni dopo arrivano le prime soddisfazioni; nel 1969 partecipa infatti al Festival di Sanremo con il brano Il treno, inoltre propone Lacrime nel mare per Un disco per l’estate.

Il 1971 è poi un anno ricco di impegni musicali ma anche di grandi successi; il ritorno al Festival di Sanremo arriva con Amsterdam, ma il più celebre brano del suo repertorio è e rimarrà Sono una donna non sono una santa, con il quale ha partecipato a Canzonissima nel medesimo anno e che rappresenta ad oggi il più importante successo della cantante.

Rosanna Fratello tra musica, cinema e Grande Fratello

Dagli anni ’80 Rosanna Fratello prosegue la sua carriera affidandosi alla collaborazione con Cristiano Malgioglio, con il quale porta al successo il brano Schiaffo; il paroliere e la cantante tornano inoltre a collaborare nel 1990 per il nuovo album Rosanna ieri, Rosanna domani. Ma la Fratello ha avuto anche l’occasione di debuttare al cinema, nel 1971, nel film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo; il ruolo di Rosa Sacco le valse la vittoria al Nastro d’Argento come miglior attrice esordiente.

Inoltre, nel 2023, arriva la chiamata di Alfonso Signorini che la inserisce nel cast della diciassettesima edizione del Grande Fratello; in quell’occasione, durante la sua avventura come concorrente del reality, viene anche riscoperta e riportata alla ribalta una vecchia canzone di Rosanna Fratello del 1982, Se t’amo t’amo, scritta per lei fra gli altri da Cristiano Malgioglio, che ha spopolato sui social anche tra i giovanissimi.

