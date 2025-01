Protagonista da anni della scena televisiva e non solo, Vanessa Incontrada è pronta a tornare nel luogo che forse le ha donato la grande notorietà e apprezzamento da parte del pubblico: Zelig. L’esperienza al timone dello spettacolo dedicato alla comicità e all’irriverenza accende nuovamente i riflettori anche sulla vita privata dell’attrice e conduttrice e in particolare sul rapporto con il marito Rossano Laurini. Dal primo incontro nella seconda metà degli anni duemila alle nozze, passando per la nascita del figlio Isal nel 2008.

Rossano Laurini – marito di Vanessa Incontrada – non domina la scena nel mondo dello spettacolo come la consorte ma vanta una avviata carriera nel mondo dell’imprenditoria. Entrambi sono sempre stati molto discreti a proposito della loro realtà e attualità coniugale ma nel 2022 furono sibilline le confessioni di Vanessa Incontrada a proposito di una possibile crisi con il marito Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada e il marito Rossano Laurini: altro figlio in arrivo?

Intervistata da Vanity Fair – come racconta Il Messaggero – Vanessa Incontrada parlò quasi apertamente della crisi coniugale con il marito Rossano Laurini seppur con una percezione non necessariamente nefasta: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo; la riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione non solo nella mia vita privata”.

Ad oggi la crisi tra Vanessa Incontrada e suo marito Rossano Laurini sembra essere del tutto superata, come testimoniato dalle parole della conduttrice di Zelig in una recente intervista nel podcast ‘Mamma Dilettante’, condotto da Diletta Leotta. “Avere un altro figlio? Mi piacerebbe molto, adesso andiamo avanti e vediamo cosa succede; anche perchè la mia prima gravidanza per me non è stata semplice, però mi piacerebbe molto”. Dunque, il proposito di donare un fratellino al primo figlio – Isal – testimonia l’importanza del rapporto attuale e dell’amore ancora forte.

