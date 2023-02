Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti/ Il retroscena sul tradimento

Patrizia Rossetti e Rudy Londoni, l’infedeltà alla base della separazione dall’ex marito

Patrizia Rossetti, ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, non aveva certo bisogno della vetrina del reality per acquisire notorietà. Il suo volto è noto agli appassionati del piccolo schermo vista la sua presenza fissa come profilo di punta per le televendite. Grazie al GF Vip la donna è riuscita però a condividere spezzoni di vita fondamentali non solo per la sua crescita professionale ma anche umana, come le tristi vicende che hanno portato alla separazione da Rudy Londoni.

Tra aneddoti commoventi e sorprese dense di commozione, Patrizia Rossetti al GF Vip non poteva non accennare a quella che forse è stata una delle batoste più recenti: la fine dell’amore con Rudy Londoni. I due erano legati da diverso tempo la fine della relazione è stata tutt’altro che attesa e non sofferta: “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, ma al mio ritorno la situazione è precipitata: Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme e alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio“.

Patrizia Rossetti, il retroscena su Rudy Londoni svelato al GF Vip: “Li ho beccati…”

Le considerazioni di Patrizia Rossetti sulla fine del matrimonio con Rudy Londoni lasciavano già presagire che qualcosa di abbastanza grave fosse intercorso tra i due. Sempre al GF Vip, la nota televenditrice ha infatti svelato ciò che ha realmente causato la fine dell’amore: il tradimento del marito. “L’ho beccato sul colpo proprio e l’ho perdonato due volte: alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

Sul tradimento di Rudy Londoni nei confronti di Patrizia Rossetti, quest’ultima ha poi aggiunto ulteriori dettagli inediti. “La persona con cui mi ha tradito è del mio stesso ambiente di lavoro: non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Li ho affrontati tutti e due, li ho beccati sul fatto: gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei“. Dopo tale racconto, Rudy Londoni non è mai intervenuto nonostante qualcuno si aspettasse un lecito contraddittorio. Il motivo per cui l’ex marito di Patrizia Rossetti potrebbe aver scelto il silenzio potrebbe dipendere proprio dalla sua scarsa propensione per la luce dei riflettori. Sul suo conto le notizie sono irreperibili non appartenendo al mondo dello spettacolo, tanto meno si conoscono informazioni riguardanti la sua attività professionale.

