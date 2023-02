Clarissa Burt e Nathaly Caldonazzo, ex Massimo Troisi/ Due grandi amori

Clarissa Burt e Nathaly Caldonazzo sono due ex compagne di Massimo Troisi, l’attore e comico napoletano scomparso all’età di 41 anni per un infarto. Entrambe custodiscono ancora oggi un gelosissimo ricordo dell’amore vissuto con uno degli artisti più grandi del cinema italiano.

Clarissa Burt e l’amore con Massimo Troisi: “ci siamo conosciuti nel 1988, a cena da amici…”

Clarissa Burt ha vissuto una bellissima ed intensa storia d’amore con Massimo Troisi. Tre anni d’amore tra i due con l’attrice che, intervistata da Il Corriere della Sera, ha ricordato il primo incontro con l’indimenticabile registra de “Il postino”: “ci siamo conosciuti nel 1988, a cena da amici, era inverno, io mi lamentavo per il riscaldamento ma avevo in casa un camino. Massimo il giorno dopo mi mandò un furgoncino pieno di legna con un bigliettino: per tenerti al caldo”.

Clarissa Burt e Nathalie Caldonazzo, ex fidanzate Massimo Troisi/ Grandi amori e quel cuore delicato...

Non solo, la Burt ha anche definito Massimo come un uomo: “dolce, carino, affettuoso. Mi colpivano la sua gentilezza e la sua calma”, ma tra i due però qualcosa si è rotto visto che, dopo tre anni d’amore, hanno preso strade diverse pur mantenendo sempre un buon ricordo. Ma come mai si sono lasciati? “Sì, ci lasciammo perché quando si sta insieme si sta in due e non in duecento. Ci lasciammo per questo” – ha detto l’attrice lasciando intendere che il motivo siano stati dei tradimenti dell’attore.

Nathaly Caldonazzo su Massimo Troisi: "Era geloso e vendicativo"/ "Ma ci divertivamo"

Massimo Troisi e Nathaly Caldonazzo: “grande amore della mia vita”

Dopo la fine della storia con Clarissa Burt, Massimo Troisi si è legato a Nathalie Caldonazzo, l’ex primadonna de Il Bagagliaio. Un amore passionale quello nato tra i due iniziato per puro caso. Una sera in un ristorante Massimo nota la bella Nathalie e cerca in tutti i modi di conoscerla. Proprio l’attrice ricordando quella sera ha raccontato: “notai che mi guardava sempre e chiesi alla mia amica cosa volesse, ricordo che andavo anche a vedere i suoi film e non mi piacesse molto per quell’accento. Quando uscì dal ristorante lo salutai e lui mi cercò per molto tempo, riuscì a trovarmi quando il suo migliore amico si mise con la parrucchiera di mia sorella”.

Nathaly Caldonazzo e Giampolo Celli fidanzati?/ Video di coppia su TikTok

Un incontro che ha cambiato le loro viste, visto che i due si sono perdutamente innamorati facendo coppia fissa fino al 1994, anno della morte di Massimo Troisi per un attacco cardiaco. “Quando gli stavi vicino sentivi questo ticchettio metallico e lui mi spiegò che era il suo cuore. Si era fermato durante una partita di calcio a San Giorgio a Cremano e tutto il paese aveva pagato per lui il viaggio per l’operazione a Houston” – ha raccontato l’attrice parlando della malattia del compagno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA