Chi è Salvo Di Paola/ Fidanzata? Continua il mistero, il comico Stand-up ha conquistato Propaganda Live

Chi è Salvo Di Paola, il comico di Stand-Up tra i protagonisti di Propaganda Live? Classe 1995, Salvo prima di farsi apprezzare e conoscere dal grande pubblico come comico ha fatto diversi lavori: da macchinista ad operatore, da aiuto regia ad art director spaziando così in tutto l’ambito audiovisivo. Poi nel 2017 è tra i co-fondatori di Basaricò, uno studio di animazione. A giugno 2021 decide di metterci la faccia iniziando a pubblicare video e filmati come comico stand-up. Un inizio col botto, visto che viene premiato come il miglior copywriter con il premio “Giovani Leoni” 2023. Dai social alla tv il passo è stato breve anche per Salvo che è approdato in tv tra i protagonisti di “Propaganda Live”, il programma di successo di La7.

Il comico Stand-Up ha presentato il monologo “Eterosessualità alle medie” che è diventato virale per una frase: “Ero convinto che l’Erasmus fosse un posto. Quando la gente mi diceva ‘Sono andato in Erasmus’, io pensavo a questo posto bellissimo dove tu vai a tradire la fidanzata”. Nessun riferimento alla sua di fidanzata, visto che tutto tace sulla sua vita privata e sentimentale. La battuta di Salvo però non è piaciuta ad un esponente del mondo della politica.

Salvo Di Paola vita privata e fidanzata: il comico Stand-up replica al primo diss

Nel suo monologo “Eterosessualità alle medie”, Salvo di Paola ironizza sul mondo eterosessuale e in particolare sulla tensione sessuale tra i maschi. Per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale in molti si chiedono se Salvo di Paola ha una fidanzata ma tutto tace. Non è dato sapere se ha una fidanzato o se tantomeno abbia il cuore impegnato, ma sicuramente ha fatto “rumore” il suo monologo e in particolare uno stralcio che non ha incontrato l’approvazione di Anna Paola Concia. L’attivista LGBT ex Partito Democratico tramite i profili social ha replicato al comico stand-up scrivendo: “sto ragazzo osannato a Propaganda Live dice che Erasmus per lui significava un luogo fisico dove si andava a tradire la fidanzata, e tutti ridono. Poi non lamentiamoci di Porta a Porta sull’aborto”.

Una battuta evitabile a cui il giovane comico ha replicato con grande ironia scrivendo: “sì ma io sono un clown di mestiere, loro che scusa hanno? Comunque che emozione, il primo diss da una persona seriona”. Che dire: nonostante la giovane età, Salvo ha dimostrato di saper replicare con garbo ed educazione pungente!











