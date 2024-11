La showgirl, modella e attrice Samantha De Grenet sarà una delle ospiti nella trasmissione tv Verissimo, programma che andrà in onda sabato 30 Novembre 2024. La donna racconterà alcuni aneddoti sulla sua vita privata e la sua carriera e svelerà anche qualche curiosità per il pubblico. Andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è.

Samantha De Grenet è nata a Roma il 9 Novembre 1970 ed ha 54 anni. Samantha è figlia di Mario De Grenet (un nobile francese) e Amalia De Sangro, principessa di Fondi. Fin da giovanissima inizia a lavorare nel mondo della moda e a 14 anni già viene nominata fotomodella dell’anno. Inizia a partecipare a Donna Sotto le Stelle e qualche anno dopo inizia la sua ascesa in televisione.

Samantha De Grenet lavora con Mediaset prima come inviata di Modapolis e poi come giurata al concorso di bellezza Bellissima. Conduce vari programmi tra Mediaset e Rai e con il passaggio alla tv pubblica condurrà in prima serata Sette per uno con Gigi Sabani e Rosita Celentano. Dopo la conduzione diventa il ‘sogno erotico’ del pubblico maschile con alcuni calendari di Maxim e For Men Magazine.

Negli anni – anche se in decenni differenti – partecipa a reality come La Talpa nel 2004 e l’Isola dei Famosi nel 2017. Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip dove viene eliminata in semifinale da Stefania Orlando. Per quel che riguarda la vita privata la showgirl si sposa a soli 20 anni con Pierfrancesco Micara ma i due si lasciano subito. Ha una relazione con Leonardo Pieraccioni e saranno diversi i flirt con personaggi famosi.

Samantha ha una storia con l’ex calciatore del Milan Pippo Inzaghi e poi con Alessandro Benetton, poi nel 2005 ha sposato l’ingegnere civile Luca Barbato e dopo una separazione iniziale i due si risposano nel 2015. La coppia ha avuto anche un figlio, Brando Barbato, che ora ha 20 anni. Samantha ha avuto un tumore al seno, tutto è cominciato nel 2018 e la donna ha raccontato tutto al settimanale Gente:

“Sentii una cosa toccandomi il seno, una mia amica mi convinse a farmi controllare mentre io inizialmente minimizzavo. La diagnosi fu netta, tumore al seno destro, da operare subito”. Un duro cammino e la donna ha svelato: “Ho fatto una quadrantectomia e poi ho avuto anche un chirurgo plastico che ha sistemato il seno operato e ha ridotto l’altro. Ho fatto la radioterapia e ho avuto ripercussioni sia a livello fisico che mentale”, e ha raccontato di come sia stata dura tornare alla normalità