Chi è Samantha De Grenet, la carriera tra moda e tv/ Il marito Luca Barbato e la crisi: “Si ruppe qualcosa…”

Samantha De Grenet rappresenta uno dei volti più riconoscibili, apprezzati e stimati del panorama televisivo. L’empatia instaurata con il pubblico non è però frutto del caso: negli anni è riuscita a rinnovarsi mostrandosi in ruoli sempre diversi e senza mai risultare fuori luogo. Negli anni ‘80 inizia a farsi largo nel mondo della moda mentre la passione per il mondo dello spettacolo risale ai primi anni ‘90.

“Svalutation”, programma iconico di Adriano Celentano, è da considerare come ‘la volta buona’ di Samantha De Grenet che da quel momento diventerà presenza fissa sul piccolo schermo. In qualità di showgirl, lanciata dal programma del cantautore, verrà chiamata per diversi format e trasmissioni di punta a fino ad arrivare a farsi largo con i primi ruoli da conduttrice. Non sono mancate anche le esperienze cinematografiche, in particolare con Jerry Calà in “Ragazzi della notte”.

Ma se per la carriera di Samatha De Grenet potremmo andare avanti per diverso tempo raccontando aneddoti, tappe e curiosità, cosa sappiamo della sua vita privata? La conduttrice, attrice ed ex modella condivide la quotidianità con il marito Luca Barbato, conosciuto nei primi anni 2000: da allora hanno sempre coltivato il loro amore lontani dalla luce dei riflettori dando priorità alla costruzione di una famiglia felice, impreziosita dalla nascita del figlio Brando.

Ma chi è Luca Barbato, marito di Samantha De Grenet? A differenza della conduttrice non appartiene al mondo dello spettacolo e pare che di professione sia uno stimato ingegnere. Proprio l’ex modella ha contribuito ad offrire qualche curiosità sul conto del marito come nell’intervista di alcune settimane fa a Storie di donne al bivio. “… Ci siamo allontanati perché si era creata una falla nel nostro rapporto” – raccontò Samantha De Grenet, raccontando di un breve periodo di crisi che fortunatamente venne superato grazie all’amore reciproco – “Quando sono arrivate le carte del divorzio sono andata in crisi e gli ho scritto una lettera… Lui si è sentito colpito; da lì abbiamo ripreso a frequentarci ed è ripartito tutto”.

