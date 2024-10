Saretta è la tentatrice che ha dato il due di picche ad Antonio Maietta a Temptation Island 2024

Antonio Maietta ha letteralmente preso una sbandata per la single Saretta a Temptation Island 2024. Non ci sono dubbi, ormai, sul fatto che sarebbe stato disposto a lasciare il programma insieme a lei, chiudendo definitivamente la relazione con la fidanzata Titty (che è comunque giunta al capolinea). Peccato che Saretta non abbia sviluppato per lui l’interesse che Antonio sperava, al punto da decidere di abbandonare Temptation Island di fronte alla sua richiesta di uscire in esterna insieme.

Un due di picche che è stato per Antonio abbastanza duro da affrontare, e lo ha portato, sul finale, a decidere di accettare il falò di confronto richiesto dalla fidanzata Titty. Ad oggi, la coppia si è detta definitivamente addio ma Antonio spera ancora di avere un futuro con la tentatrice Saretta.

Saretta e Antonio, com’è il loro rapporto dopo Temptation Island 2024?

Proprio Maietta, durante la chiacchierata con Filippo Bisciglia avvenuta un mese dopo l’uscita da Temptation Island 2024, ha detto: “Con Sara sì ogni tanto mi sento. Una ragazza unica e viene da una famiglia perbene e semplice. Il padre e la madre mi hanno chiamato per complimentarsi dei miei modi di fare con lei e mi hanno invitato a cena da loro.”

Si è poi sbilanciato sulla possibilità che tra loro possa nascere qualcosa nella vita reale: “Se ci sarà un futuro con lei? Mai dire mai nella vita. Per adesso ho solo un debito di mozzarelle con la famiglia da mantenere e a lei senza lattosio sennò penso che non ci sarà sicuramente un futuro ma per lei”, ha scherzato sul finale della sua chiacchierata con Filippo. Ad oggi, però, Saretta non si è espressa sul rapporto con Antonio.