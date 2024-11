Serena Grandi, chi è e carriera: icona del cinema e il boom con Tinto Brass

Attrice icona del cinema erotico anni ’80, Serena Grandi ha raggiunto un grandissimo successo in quegli anni grazie all’interpretazione di numerosi film e alla collaborazione con importanti registi. Nata a Bologna nel 1956, a 20 anni sbarca a Cinecittà a Roma con il sogno di diventare attrice; dopo alcuni corsi di dizione e recitazione e alcuni stage, in cui affinò le sue capacità sul set, arriva la grande notorietà nel 1985 nel film Miranda di Tinto Brass.

L’incontro con il regista fu per lei fondamentale e proseguì con altre collaborazioni, come per il film Monella del 1998; negli anni ’80 è stata anche diretta da Dino Risi in Teresa e da Sergio Cobucci in Rimini Rimini e Roba da ricchi, mentre nel 1990 fu diretta da Luigi Magni ne In nome del popolo sovrano accanto ad Alberto Sordi. Tra cinema e tv ha collaborato anche con Pupi Avati per i film Il papà di Giovanna, Una sconfinata giovinezza e Lei mi parla ancora; sul piccolo schermo, nello specifico, fu icona delle miniserie tv anni ’90 Donna d’onore e Piazza di Spagna.

Serena Grandi e la vita privata: “Ho un fidanzato, ma…“

Carriera a parte, la vita sentimentale di Serena Grandi è stata caratterizzata da grandi amori. Un lungo fidanzamento con Adriano Panatta da giovane, cui ha fatto seguito la storia d’amore più importante della sua vita, quella con l’ex marito Beppe Ercole, con il quale è stata sposata dal 1987 al 1993 e da cui è nato il figlio Edoardo. Da Sean Penn a Alberto Sordi, l’attrice ha avuto anche diversi flirt.

Ma com’è ad oggi la situazione sentimentale dell’attrice? Serena Grandi ha un fidanzato, come rivelato in un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso febbraio, ma non ha svelato dettagli aggiuntivi: “Ho un nuovo amore, ma ognuno a casa sua. Io sono una donna libera, vera, voglio la verità e la libertà, che sono due cose fondamentali per me. Lui l’ha capito ed è stato molto intelligente…“.

