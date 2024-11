Forse non tutti sanno che nel 2019, Serena Grandi ha dovuto fare i conti con la terribile esperienza del tumore al seno. Una diagnosi gelida e inaspettata, ma per fortuna tempestiva. Dopo la scoperta, l’attrice si è sottoposta alla radioterapia per alcune settimane, tirando un sospiro di sollievo grazie alla prevenzione. “Sono felice di aver incontrato dei medici che sono dei ricercatori, non dei medici che pensano soltanto ad avere una macchina lussuosa. Sono stata curata e coccolata, ho visto in ospedale almeno 2000 donne operarsi”, ha raccontato tempo fa su Radio 2, parlando della malattia.

“Siamo sempre sul filo del rasoio perché la vita a volte fa brutti scherzi”, ha sottolineato ancora l’attrice. Oggi Serena Grandi sembra godere di buona salute, ma quella diagnosi inevitabilmente le ha cambiato la vita e adesso la showgirl vive sul chi va la. “Mi sono accorta del tumore al seno per caso ma per fortuna i problemi sono stati risolti”, ha raccontato tempo fa.

In un passaggio a Verissimo, dopo l’operazione, Serena Grandi aveva confessato di avere ancora molta paura nonostante le evoluzioni positive delle cure. Anche perché, in seguito ad una complicazione legata ad un’infezione, la showgirl si è dovuta operare una seconda volta dopo il primo intervento per la rimozione di un carcinoma. “Quando entrai al Grande Fratello non ero io, sentivo la stanchezza ed era già dovuta a questo carcinoma”, la spiegazione dell’attrice.

Oggi il periodo buio sembra alle spalle, Serena infatti ha ripreso in mano la sua vita e da qualche tempo a questa parte si è appassionata alla scrittura. Il tumore al seno, fin qui, è stata tenuta a bada e la Grandi non può far altro che tirare un sospiro di sollievo ed invitare tutte le donne a fare prevenzione.