Beppe Ercole, chi era l’ex marito di Serena Grandi: il matrimonio e il figlio Edoardo

Serena Grandi nel corso della sua vita ha vissuto numerosi amori, più o meno importanti, più o meno travolgenti. L’attrice, uno dei simboli del cinema italiano e attiva soprattutto negli anni ’80 e ’90, è stata legata in passato ad Adriano Panatta e a lei sono stati spesso accostati diversi flirt, veri o presunti tali, tra i quali Sean Penn, Gianni Morandi e Alberto Sordi. L’amore più importante della sua vita, però, è stato l’ex marito Beppe Ercole; di professione arredatore e antiquario, romano d’origine, era famoso soprattutto negli anni ’70 non solo per la sua professione ma anche nella cronaca rosa, avendo avuto diversi amori da copertina.

Serena Grandi e l’ex marito Beppe Ercole sono stati legati dal 1987 al 1993 e dal loro matrimonio è nato anche un figlio, Edoardo, nel 1989. La loro storia d’amore tuttavia naufragò e, in seguito, l’arredatore si risposò convolando a seconde nozze con Corinne Cléry, che rimase al suo fianco sino al 2010, data in cui l’arredatore morì.

Serena Grandi e l’ex marito Beppe Ercole: “Quando mi faceva le corna…“

Ma come si concluse il matrimonio tra Serena Grandi e l’ex marito Beppe Ercole? L’attrice ha sempre voluto ricordare con grande affetto lui e la loro storia d’amore, la più importante della sua vita e dalla quale nacque il figlio Edoardo. A generare la rottura della coppia furono soprattutto i numerosi tradimenti dell’uomo, come raccontato dalla Grandi in un’intervista a La volta buona dello scorso mese: “Io mi pentii di aver lasciato mio marito. Perché l’ho fatto? Io avevo un padre meraviglioso che mi proteggeva tanto, mi faceva tante coccole; lui invece non aveva quell’empatia; non era fedele ma mi faceva i regali quando mi faceva le corna”.

A compromettere seriamente il rapporto fu la scoperta da parte dell’attrice di una relazione tra Beppe Ercole e una sua cara amica, scoperta al battesimo del figlio Edoardo: “Da lì è iniziata una sorta di rabbia, era finito l’amore; c’era mio figlio che in quel momento aveva bisogno solo del mio amore”.