Chi è Sergio, il padre di Alex Di Giorgio/ “Il padre che tutti vorrebbero avere…”

Sergio, il padre di Alex Di Giorgio e il coming out

Sergio è il padre del nuotatore e concorrente di Ballando con le Stelle, Alex Di Giorgio. Prima della partecipazione del figlio al talent, Sergio non si era mai mostrato sotto i riflettori, la sua vita è sempre stata una vita umile e da grande lavoratore. A raccontare del padre è proprio Alex a Ballando con le Stelle: “Mio papà ha fatto il vigile del fuoco, ha coraggio, forza e una vita soggetta al bisogno altrui. Per me è un po’ un eroe. Io andavo spesso da papà in caserma e mi sembrava di entrare in un cartoon. Ho preso un 50% da mamma e l’altro da papà, mamma è una combattiva mentre papà è più riflessivo, più calmo”.

Alex Di Giorgio: "Mio ex fidanzato diffuse nostre foto"/ "Pensai di suicidarmi"

Nell’arco della sua vita Alex ha dovuto affrontare momenti difficili come quello del coming out e le tra le prime persone con cui si è aperto c’è stato proprio il padre Sergio: “Ho capito che ero attratto da ragazzi, avevo 22 anni, non ero pronto a dirlo, ma le prime persone che mi sono venute in mente sono state i miei genitori, non se lo aspettavano minimamente. Inizialmente mamma era preoccupata per ciò che poteva aspettarmi nel contesto che vivevo, in quanto nell’ambiente sportivo. Oggi i social hanno un po’ smorzato determinati tabù”.

Alex Di Giorgio: "Soffrivo di asma, nuoto mi ha salvato"/ "Avevo buco nel polmone..."

La sorpresa di Sergio al figlio Alex e il loro rapporto

Recentemente Sergio ha mostrato a tutta Italia l’amore e la stima che prova per il figlio Alex, facendogli una sorpresa a Ballando con le Stelle e danzando insieme a lui, commuovendolo. L’amore che lega padre e figlio è immenso e in alcune dichiarazioni Sergio ha ribadito come al di la della carriera sportiva del figlio e di quella televisiva, l’unica cosa che conta realmente è vederlo sorridere. Durante l’infanzia Alex era un bambino molto sorridente, poi a un certo punto il padre non l’ha visto sorridere come prima e si è preoccupato moltissimo ma fortunatamente l’esperienza televisiva lo ha fatto tornare a sorridere come una volta.

Alex Di Giorgio fidanzato con Moreno Porcu?/ "All'inizio faticavamo a capirci, poi.."

Sergio a Ballando con le Stelle ha dichiarato: “Alex da bambino rideva sempre, poi per tanto tempo non l’ho visto più sorridere. Qui ha ritrovato il sorriso, è uscito dal tunnel. Ha iniziato a nuotare da piccolino, poi ha iniziato a vincere sempre di più e sono arrivate le Olimpiadi, il sogno di tutti gli atleti. Nonostante i problemi d’asma e qualche infortunio ha girato il mondo e mia moglie e io lo abbiamo sempre seguito e supportato”. Dopo le sue parole sia il giudice di Ballando con le Stelle: Fabio Canino che il web lo hanno ribattezzato come “Il padre che tutti vorrebbero avere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA