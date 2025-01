Simona Frascaria in lizza per il ruolo di velina bionda a Striscia la notizia

Questa sera a Striscia la notizia verrà eletta la velina bionda dopo il concorso che ha tenuto banco nelle ultime settimane, Simona Frascaria è la bella ragazza che si contenderà l’ambito posto con Nausica Marasca, sua diretta rivale per il bancone del tg satirico. Non sono molte le informazioni riguardanti Simona Frascaria, che ha ottenuto comunque un bel successo sui social in questi giorni dopo i vari stacchetti mostrati al pubblico, nel 2020 la ragazza ha partecipato a Miss Puglia, essendo originaria della regione, mentre vanta anche un passato nelle selezioni di Miss Italia, celebre concorso di bellezza che in passato ha vissuto fasti davvero importanti sotto la direzione di Patrizia Mirigliani.

Simona Frascaria nel 2022 ha guadagnato la fascia di Miss Miluna Puglia, dove ha consolidato la sua presenza nei vari concorsi di bellezza. San Nicandro Garganico, paese di origine della bella aspirante velina, è pronta a spingere attraverso il televoto la giovane al ruolo di velina a Striscia la notizia.

Simona Frascaria e il like galeotto di Fedez: flirt tra i due?

La bellezza della giovane aspirante velina bionda di Striscia la notizia non è certo passata inosservata nel mondo dello spettacolo e anche in passato alcuni vip si sono stropicciati gli occhi davanti a Simona Frascaria. Sui social è spuntato anche un like di Fedez, che avrebbe notato la giovane su Instagram e avrebbe deciso di farsi avanti con un pollice su, in segno di approvazione.

Chissà che i due non si siano scambiati anche qualche parola in quell’occasione, questo non è dato sapersi, ma sicuramente questo la dice lunga sull’apprezzamento di cui gode la bella Simona Frascaria. A quanto appreso dai social, nella vita di Simona Frascaria, però, ci sarebbe già una presenza maschile: la ragazza che punta al bancone di Striscia la notizia sarebbe fidanzata dal 2019, anche se non ci sono altri dettagli in merito.