E’ un periodo alquanto movimentato per Sonia Bruganelli, dal punto di vista sentimentale. Dopo la separazione dall’ex marito Paolo Bonolis la celebre opinionista e produttrice sembrava aver trovato finalmente una quadra e il giusto equilibrio con l’insegnante di danza di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia, ma ora pare nuovamente alle prese con un periodo complicato. E’ stato il ballerino, in realtà, a confermare i rumor sulle difficoltà che sta vivendo il suo rapporto con Sonia. “Questo è un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”, le sue parole in una intervista rilasciata al Corriere.

L’esperienza nel talent di Raiuno, seppur svolta separatemene, ha messo a dura prova la coppia nascente, come confidato dallo stesso Angelo Madonia. “Non voglio mischiare gli ambiti e cercavo di evitare le frecciate sulla mia vita privata e sono passato per rosicone”, ha detto il ballerino.

Che tra i due non fosse un momento idilliaco era ormai chiaro, ma è ancora più evidente dopo l’ultima frecciata della showgirl, che in un post Instagram ha condiviso un messaggio che sembra proprio rivolto al fidanzato. Parole dure, ma che invitano il fidanzato ad aprire il suo cuore e scrollarsi di dosso la negatività del momento. Almeno questa è la nostra interpretazione.

“Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente”, le parole di Sonia Bruganelli. Riusciranno a chiarire e ricucire lo strappo, se di strappo si tratta? I fan della coppia tengono le dita incrociate e molti sono convinti che presto il periodo buio sarà messo definitivamente alle spalle.