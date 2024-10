Tutto su Stefano, il tentatore che ha conquistato Federica a Temptation Island 2024 settembre

Stefano è il tentatore che, nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre, ha conquistato le attenzioni di Federica che si è aperta lentamente cominciando a divertirsi. All’interno del villaggio, tra i due, si è instaurato un feeling speciale che ha portato Federica a non voler chiudere il loro rapporto. Nonostante la scelta di uscire dal programma con Alfonso, Federica ha chiesto al fidanzato di voler essere libera di frequentare tutte le persone conosciute, comprese il single Stefano. Una condizione accettata da Alfonso che, però, due giorni dopo l’uscita dal programma, si è ritrovato solo per decisione di Federica.

Alfonso ha cominciato a pensare che la scelta di allontanarsi di Federica fosse dovuta proprio a Stefano ma durante il confronto avvenuto a Uomini e donne, la Petagna ha spiegato di averlo fatto in primis per se stessa pur non nascondendo l’importanza di Stefano nel suo percorso.

Le parole di Federica su Stefano a Uomini e donne

Pur non essendo stato presente a Uomini e Donne durante il confronto tra Federica e Alfonso, Stefano ne è stato in parte protagonista perché Alfonso ha ribadito di essere convinto che tra l’ex fidanzata e il tentatore ci sia qualcosa. “Io non sto scegliendo tra Alfonso e Stefano, scelgo me stessa e Stefano viene dopo. Non sono stati 10 giorni nel villaggio a cambiare Federica. Questa cosa la avevo già dentro…”, ha detto.

“Parlo di rapporti, pensieri, ho sempre pensato che la mia vita doveva andare con Alfonso… quando succedeva qualche discussione, non la chiudevamo mai, con la paura di arrivare a lasciarci. Quando vado nel villaggio e inizio ad ascoltare me stessa, mi sono capita, scoperta. Al falò non ho detto niente perchè era una cosa che dovevo capire fuori nella quotidianità. Anche se non c’è stata, è vero”, aggiunge spiegando che anche lei avrebbe voluto un finale diverso.