Chi è Stella, Il cantante mascherato 2023/ Indizi:”E’ stellare”, Milly suggerisce…

Stella, Il Cantante Mascherato 2023: chi è? Gli indizi di Milly Carlucci strizzano l’occhio a Valeria Marini: “E’ lucente e molto stellare”

“E’ lucente e stellare! Molto stellare…vi presentiamo Stella!”. Con queste poche ma significative parole Milly Carlucci presenta su Instagram uno dei nuovi concorrenti de Il cantante mascherato 2023. Cresce quindi la curiosità del pubblico di Raiuno, desideroso di scoprire quale vip interpreterà la brillante maschera menzionata dalla conduttrice alla vigilia della prima puntata. Pochi indizi ma molto significativi: per tanti utenti l’ipotesi più accreditata è quella che porta al nome di Valeria Marini. D’Altronde Milly Carlucci ha ribadito a più riprese che questo nuovo personaggio è “molto stellare”.

Insomma, molto facile pensare all’esuberante Valeria Marini, che coi suoi ‘baci stellari’ ha conquistato la simpatia del pubblico televisivo. Attenzione però alle sorprese e alle strategie degli autori. Non si può escludere, infatti, che Milly abbia voluto portare appositamente fuori strada i fan. Sarà così? Non resta che scoprirlo nel corso della prima puntata.

Il Cantante Mascherato 2023: chi c’è dentro la maschera dell’affascinante Stella? Per il pubblico social la favorita è Valeria Marini ma…

Ma allora chi si nasconde dentro la maschera di Stella? Sono davvero poche le indicazioni su cui lavorare, ma con la prima puntata il pubblico del Cantante Mascherato acquisirà nuove informazioni e ulteriori indizi sui cui ragionare. Sul web sembrano esserci pochi dubbi: ad ora il volto noto più accreditato per indossare i panni di Stella sembra essere proprio quello di Valeria Marini. Poche alternative tra gli internauti, almeno per il momento, e bocche cucite tra gli autori del Cantante Mascherato. La diretta interessata, ovviamente, ha scelto la via del silenzio. Durante la prima puntata, ad ogni modo, verrà mostrata un’ulteriore clip che potrà sciogliere qualche dubbio. Chi ci sarà dentro la maschera della lucente e brillante Stella?

