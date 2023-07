Chi è Tata Giacobetti del Quartetto Cetra/ La moglie Valeria Fabrizi, dramma del figlio morto, poi Giorgia…

Chi era Tata Giacobetti: il grande amore per Valeria Fabrizi e la morte improvvisa

Quando si parla di Quartetto Cetra non si può non fare menzione a Giovanni ‘Tata’ Giacobetti. La sua è stata una vita ricca di soddisfazioni, successo ma anche drammi, soprattutto nella vita privata. Bel 40 anni di carriera quelli di Tata Giacobetti tra musica e TV, una carriera che avrebbe avuto seguito se il cantante non fosse stato prematuramente stroncato da un infarto.

Tata Giacobelli morì nel 1988, con grande dolore di sua moglie, l’attrice Valeria Fabrizi. Il loro è stato un grande amore, come l’attrice più volte a sottolineato in varie interviste televisive, non prove di commozione da parte sua. “Dopo Tata Giacobetti non ho mai avuto il desiderio di un altro uomo”, rivelò qualche tempo fa Fabrizi a Verissimo. “Come si sopravvive ad un lutto come questo? Prima che lui morisse avevamo organizzato la festa dei venticinque anni di matrimonio“, ricordò, “Poi ho avuto un amico molto vicino, Walter Chiari, anche lui poi se ne è andato. Ha fatto da papà a Giorgia, mi è stato molto accanto”.

Tata Giacobetti: il dramma del figlio Alberto morto un mese dopo la nascita

Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi si sposarono nel 1964. Il loro fu un amore solido che venne coronato dalla nascita di due figli: Giorgia e Alberto. Il secondo, tuttavia, morì prematuramente. Fu Valeria Fabrizi a raccontarlo nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno: “L’ho avuto in braccio per un mese e poi l’ho perso per una crisi cardiaca. – rivelò l’attrice – Alberto, il piccolo che non ho potuto crescere, lo porto sempre nel mio cuore”. La figlia Giorgia invece oggi è Pr e organizzatrice di eventi ed è legatissima a mamma Valeria, oltre a mantenere nel cuore un bellissimo ricordo di papà Tata.

