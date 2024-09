Michelle Hunziker è uno dei volti cardine della televisione italiana; istrionica, talentuosa ma soprattutto empatica nel rapporto con i telespettatori. Un’attitudine che porta gli appassionati ad affezionarsi anche alle sue storie d’amore. La conduttrice, solo due anni fa, è giunta alla separazione dall’ex marito Tomaso Trussardi con il quale, oltre a compiere il grande passo del matrimonio, ha dato alla luce anche due splendide figlie, Sole e Celeste.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi è stata senza dubbio tra le più importanti per entrambi, e diversi sono i fattori che lo testimoniano. In primis, la scelta di unirsi in matrimonio – tra l’altro per un amore durato oltre 10 anni – mettono in evidenza la forza del sentimento che ai tempi toccava il cuore di entrambi. Ancor più eloquente la scelta di creare una famiglia insieme, un passo che può essere condiviso solo in virtù di un amore viscerale. Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi hano infatti avuto ben due figlie, Sole e Celeste.

Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi, ancora ‘uniti’ per le figlie Sole e Celeste

Sole e Celeste – figlie di Michelle Hunziker e dell’ex marito Tomaso Trussardi – hanno oggi rispettivamente 11 e 9 anni e non sembrano risentire della separazione tra i genitori. Da persone mature, ancora oggi mantengono un florido rapporto proprio per non far sentire alle figlie il peso di un amore ormai concluso. Lo testimonia quanto riportato da Fanpage che racconta l’ultima uscita in famiglia, catturata dal settimanale Oggi.

Gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi raccontano una piacevole uscita di Michelle Hunziker in compagnia delle figlie, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con l’ex marito Tomaso Trussardi. Successivamente è stata la volta dell’incontro con il padre, a testimonianza di quanto senza l’esigenza di risultare presente tanto negli impegni importanti quanto nelle uscite all’insegna della spensieratezza e della quotidianità.

