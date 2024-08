Tra i più grandi amori di Michelle Hunziker ci sono indubbiamente gli ex mariti Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti, coi quali ha condiviso un pezzo molto importante della sua vita. Con entrambi, oltre a salire all’altare, ha costruito una famiglia, ed oggi infatti la conduttrice è una mamma ed una nonna impegnatissima. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della sua storia con il cantante Eros Ramazzotti, ha ammesso di conservare ricordi preziosissimi del loro amore.

A cominciare dal mitico brano Più bella cosa: “Non posso che scegliere questo brano. È stato molto emozionante ritrovarsi sul palco a ‘Michelle Impossible’ nel 2022 e sentirgliela cantare. La vita è davvero incredibile, fa dei giri pazzeschi, i cerchi si chiudono e questa ne è la colonna sonora, senza dubbio”. La musica, in qualche modo, ha fatto e continua a far parte della sua quotidianità con le figlie avute dall’ex marito Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker, i rapporti con gli ex mariti e la musica sempre al centro: “Quando mi sveglio…”

“Quando le accompagno a scuola loro possono decidere loro, però ogni giorno devono cambiare canzoni e studiare un pò, saper motivare le loro scelte. Questo è il nostro patto”, ha raccontato divertita Michelle Hunziker. “Ogni giorno mi sveglio e accendo la radio”, ha spiegato ancora la conduttrice. “Adoro i pezzi dagli anni ottanta in poi, Lionel Richie, Simple Minds, Madonna. Sveglio le bambine con la radio. Meglio così con la musica che con le trombe, dico io. O come faceva mia mamma che al mattino presto camminava su e giù per casa con i tacchi a spillo”.

Mentre con Eros Ramazzotti, i rapporti sono ottimi, con l’altro ex marito Trussardi, Michelle ha faticato non poco a ricostruire il rapporto dopo una rottura che evidentemente ha fatto molto male ad entrambi.