Chi è Valeria Solarino, attrice italiana/ “Ho conosciuto Roger Federer, avrà pensato: ‘Poverina’…”

Valeria Solarino, classe 1978, è un’attrice italiana particolarmente stimata e che nel tempo si è fatta largo nell’industria cinematografica e televisiva con un talento spiccato. Empatia e carisma sono forse le peculiarità più evidenti che, a seconda del personaggio interpretato, dispensa in maniera sempre pertinente e performante. Si dedica alla recitazione fin da giovanissima, partendo dal teatro e arrivando presto ad esordire sul grande schermo con la pellicola “La felicità non costa niente”, del 2003.

Chi è Gina Gardini, moglie di Filippo Nigro/ I figli e la carriera di produttrice cinematografica

Dai primi passi sul grande schermo ad oggi, Valeria Solarino ha costruito una carriera degna di nota, ben rappresentata dalla candidatura come miglior attrice protagonista ai David di Donatello del 2008 con il film “Signorina Effe”. “Studiavo filosofia ma quando a 20 anni ho fatto il primo corso di teatro ho capito che era quella la mia strada; mia madre mi ha semplicemente detto: ‘Fai quello che ti piace’”. Questo il racconto dell’attrice in un’intervista per il settimanale Oggi, e verrebbe da dire menomale che Valeria Solarino ha scelto di tentare la strada della recitazione visto il grande apporto che ad oggi offre con il suo talento.

Edi Rama attacca Report: “per colpire Meloni infangano l’Albania”/ “Come il comunismo. Ho chiamato in Rai e…”

Valeria Solarino, la passione per il tennis tra Rafa Nadal e Roger Federer

Per quanto riguarda la vita privata, Valeria Solarino è molto attenta nel centellinare le informazioni al fine di limitare le ingerenze della curiosità mediatica. Sappiamo però che da oltre vent’anni coltiva l’amore per Giovanni Veronesi con il quale non è ancora giunta al grande passo del matrimonio. I propositi nuziali dopo tanti anni di fidanzamento sono però tutt’altro che un’utopia: “… Dico sempre che mi sposerò da anziana; sono convinta che sarà molto più romantico”.

Ospite da Geppi Cucciari nel programma Splendida Cornice, Valeria Solarino ha raccontato un simpatico aneddoto riferito alla sua passione per il tennis e in particolare sull’incontro con il grande Roger Federer. “Federer apprezza il mio rovescio? L’ho conosciuto, me l’hanno presentato… Gli ho detto: ‘Lo sai che io faccio il rovescio ad una mano per te?’. Lui mi ha guardata pensando forse: ‘Poverina’. Mi ha fatto un mezzo sorriso e poi è andato via…”. L’attrice, sempre ironicamente, ha poi raccontato: “I miei amici non vogliono giocare con me perchè non riesco ad iniziare la partita, in 10 anni non ho ancora imparato a fare il servizio. Cosa amo di più del tennis? Nadal, è tanta roba!”.

Chi è Filippo Nigro, attore italiano/ “La cosa più importante per cui vivere? La famiglia…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA