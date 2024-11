Tutto su Veronica, la corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne

Veronica è una delle corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne. La 25enne si è messa subito in mostra durante la prima esterna con Michele Longobardi, il tronista che ha scelto di corteggiare. Quest’ultimo, colpito dall’aspetto fisico di Veronica, ha deciso di portarla in esterna e tra i due è subito scattata una forte attrazione fisica che ha portato anche ad un bacio. Un gesto che ha fatto discutere e scatenato la reazione di Amal, l’atra corteggiatrice di Michele Longobardi che si è scagliata contro Veronica. “Siamo persone diverse, ci comportiamo in modo diverso, non sto dicendo che lei abbia sbagliato, ma non avrei agito così”.

Il bacio, così, sembrava l’inizio di un legame speciale ma l’interesse di Michele nei confronti di Ama ha cambiato tutto. Il tronista, infatti, è stato sempre più attratto da Amal al punto da dedicarsi quasi esclusivamente a lei e portando Veronica a lasciare il programma.

Veronica, dal ritorno a Uomini e Donne all’addio

Di fronte all’interesse scemato di Michele nei suoi confronti, Veronica aveva deciso di eliminarsi per poi essere richiamata dallo stesso Michele Longobardi che, poi, ha fatto una marcia indietro decidendo di continuare ad uscire con Amal e scatenando la reazione di Veronica. “Mi hai preso in giro, tu è un mese e mezzo che mi prendi in giro. Sei un vigliacco, ti sei preso gioco della mia buona fede nei tuoi confronti e del fatto che io sia sempre stata autentica con te”, le dure parole della corteggiatrice.

Scontro che si è riacceso anche contro Amal nella puntata in onda il 21 novembre durante la quale Michele le ha fatto una sorpresa. Nonostante tutto, però, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, non credendo più all’interesse di Michele nei suoi confronti, Veronica ha deciso di eliminarsi e, ad oggi, non è più tornata in trasmissione.