Chi è Veronica Lepri, ballerina di Ciao Darwin 9/ “Quest’anno ho un ruolo diverso, tante responsabilità…”

Veronica Lepri, chi è la ballerina e coreografa di Ciao Darwin 2023

La bellissima Veronica Lepri per anni è stata una delle prime ballerine del corpo di ballo di Ciao Darwin. Il pubblico la ricorderà per il suo capelli rosso fuoco, lo sguardo intenso e le movenze sensuali che hanno fatto innamorare milioni di italiani. E tanti perciò si sono accorti che la ballerina quest’anno non figurava tra quelle in pista a Ciao Darwin 9. La verità è che Veronica Lepri non ha lasciato Ciao Darwin, bensì ha cambiato ruolo.

La ballerina è oggi una coreografa dello show di Canale 5, ed è stato proprio Paolo Bonolis a confermarlo nel corso dell’ottava puntata, quando Veronica è però tornata al centro dello studio per una sensualissima coreografia all’interno di una piscina. Le foto di questo momento sono state poi postate dalla ballerina su Instagram, affiancate da un lungo post-sfogo in cui ha parlato proprio del suo nuovo ruolo a Ciao Darwin.

Veronica Lepri, nuovo ruolo a Ciao Darwin: l’annuncio su Instagram

“Stasera è stato molto emozionante per me.. quest’anno ho avuto un ruolo diverso e calcare le scene mi ha dato una scarica di adrenalina forte.” ha esordito Veronica Lepri nel post di Instagram. Così ha aggiunto: “È stata un’edizione colma di responsabilità e questa puntata, per un attimo, le ho dimenticate tutte. Sono grata alle persone che lavorano duramente per realizzare un progetto tanto grande quanto faticoso. Professionisti e persone incredibili. Mi sono sempre sentita a casa e tutti voi siete stati la famiglia alla quale mi sono affidata e sempre fidata ciecamente. Grazie di cuore a tutti.” Proprio su Instagram Veronica Lepri si descrive così: “Ballerina professionista presso Mediaset/RAI, Choreographer, Singer”.

